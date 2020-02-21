Ярославль, 21 февраля, 2020, 10:22 — ИА Регнум. 29 февраля — 1 марта в Ярославской области под Рыбинском будет проходить XIII международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Деминский марафон

Состязания пройдут несмотря оттепель и отсутствие снега. Сформирована снежная подушка, которая будет размещена на проблемных участках. На стадионе отменены все соревнования и мероприятия по лыжным гонкам.

За десять дней до старта марафона на участие в золотой, 50-километровой гонке зарегистрировались 2050 человек. Среди участников олимпийский чемпион Ванкувера, серебряный призер сочинской Олимпиады 2014 года в командном спринте Никита Крюков, чемпион Игр 2006 года в дуатлоне и рекордсмен деминской трассы Евгений Дементьев, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов.