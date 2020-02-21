Оренбургская область, 21 февраля, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В Кваркенском районе Оренбургской области из-за взрыва и последующего пожара уничтожена половина дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Состояние дома после взрыва и пожара

Напомним, 19 февраля в двухквартирном доме селе Бриент проводились работы по монтажу натяжных потолков. Как проинформировало СУ СКР по Оренбуржью, из-за разгерметизации газового баллона произошел взрыв и частичное обрушение строительных конструкций. Госпитализированы четыре человека.

По данным ГУ МЧС по региону, за хлопком газа последовал пожар. В его тушении задействовали пять боевых расчетов. Огонь уничтожил перекрытие и кровлю на площади 120 квадратных метров одной квартиры, а также 20 квадратов перекрытия и кровли второй квартиры.

Трое работников, занимавшихся монтажом потолков, и хозяин квартиры находятся в Кваркенской районной больнице.