Санкт-Петербург, 21 февраля, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Высота снега, выпавшего в Петербурге с начала зимнего периода 2019−2020 годов, составила почти 34 см. За это время с улиц города было вывезено более 100 тыс. кубометров снега. Такие данные приводит 21 февраля городской комитет по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег в январе 2020 года

Напомним, по данным синоптиков, в прошлый зимний сезон, 2018−2019 годов, в Петербурге выпало более 210 см снега, что стало рекордом за восемь лет. В текущем зимнем сезоне, ставшем аномально тёплым даже по меркам Петербурга, постоянный снежный покров на территории города так и не установился.

Сотрудники комитета по благоустройству рассказали депутатам Заксобрания Петербурга об особенностях уборки дорог в нынешнюю малоснежную зиму, накануне которой город закупил значительное количество снегоуборочной техники, а также большой объем антигололедных материалов.

Была закуплена 471 единица техники, ее общее количество доведено до 1797 штук (не считая техники управляющих компаний). Для обслуживания этой техники набрано около 3200 водителей, «однако кадровый вопрос все же продолжает оставаться непростым», признают чиновники.

Депутатам показали автомобильную технику, запасы соли, которые так и не были израсходованы в эту зиму, и новые уборочные машины, недавно полученные петербургскими дорожниками.

«В среднем на автомобильных дорогах Санкт-Петербурга в настоящее время в смену работает порядка 500−700 единиц уборочной техники», — сообщили в комитете по благоустройству.