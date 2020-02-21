В Ярославской области ожидают двукратного роста выдачи маткапитала
Ярославль, 21 февраля, 2020, 10:09 — ИА Регнум. С принятием Государственной Думой РФ нового законопроекта о материнском капитале на первого ребенка в 2020 году произойдёт резкое изменение количества поданных обращений на предоставление данного вида государственной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат ГД РФ от Ярославской области Илья Осипов:
Депутат отметил, что всплеск числа обращений является следствием перехода на новые правила выдачи материнского капитала и со временем статистика выровняется. Однако благодаря действию программы до 2023 года должен вырасти общий уровень рождаемости.
Предложение выплачивать материнский капитал семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, высказал Президент России Владимир Путин в своём ежегодном обращении к Федеральному Собранию. Семьи с родившимся первенцем получат 466 617 руб. Сумма материнского капитала может возрасти до 616 617 рублей в случае рождения или усыновления второго или последующих детей.