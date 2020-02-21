Ярославль, 21 февраля, 2020, 10:09 — ИА Регнум. С принятием Государственной Думой РФ нового законопроекта о материнском капитале на первого ребенка в 2020 году произойдёт резкое изменение количества поданных обращений на предоставление данного вида государственной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат ГД РФ от Ярославской области Илья Осипов:

Алексей Яковлев ИА REGNUM

«Конечно, пока нельзя назвать точные цифры, но уже можно делать прогноз на основании статистики прошлых лет. В 2019 году в Ярославской области родился 4241 первенец и 7029 детей в семьях, где уже есть ребёнок. При этом было подано 5199 обращений на получение материнского капитала. Эти обращения, как вы понимаете, в основном были от тех, кто родил второго ребёнка. Если больших изменений в рождаемости не произойдёт, то в Ярославской области можно ожидать почти двукратного роста обращений за материнским капиталом».

Депутат отметил, что всплеск числа обращений является следствием перехода на новые правила выдачи материнского капитала и со временем статистика выровняется. Однако благодаря действию программы до 2023 года должен вырасти общий уровень рождаемости.

Предложение выплачивать материнский капитал семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, высказал Президент России Владимир Путин в своём ежегодном обращении к Федеральному Собранию. Семьи с родившимся первенцем получат 466 617 руб. Сумма материнского капитала может возрасти до 616 617 рублей в случае рождения или усыновления второго или последующих детей.