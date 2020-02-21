Ермолино, Калужская область, 21 февраля, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Малому и среднему бизнесу моногороду Ермолино Боровского района Калужской области будут предложены от фонда «Моногорода. РФ» льготные займы: от пяти до 250 млн рублей под 0%, а для более крупных проектов — от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых, сообщает 21 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания круглого стола, организованного для ермолинских предпринимателей.

Фото Александра Ульяненко. Пресс—служба правительства Калужской области. На заседании круглого стола, организованного для предпринимателей моногорода Ермолино

По информации представителя фонда «Моногорода. РФ» Ольги Щербины, фонд также готов софинансировать совместно с регионом строительство объектов инфраструктуры для крупных предприятий Ермолино. На встрече также шла речь о возможности получения ермолинскими бизнесменами микрозаймов и поручительств от Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области.

«Новый статус — серьезный шаг к развитию города. Действующие компании и планирующие открыть здесь свои производства получат дополнительные возможности. Это программы поддержки по различным направлениям, связанные с финансированием и перспективой строительства объектов инфраструктуры», — сказал глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Напомним, городу Ермолино Боровского района Калужской области статус моногорода был присвоен в январе 2020 года, что предусматривает для населенного пункта поддержку со стороны некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», в том числе в формировании малого и среднего предпринимательства. В России фонд развития моногородов был создан в 2014 году госкорпорацией ВЭБ.РФ. Миссия фонда — это содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики малых городов для стабилизации социально-экономической ситуации.