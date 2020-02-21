Предприниматели калужского моногорода получат льготы для бизнеса
Ермолино, Калужская область, 21 февраля, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Малому и среднему бизнесу моногороду Ермолино Боровского района Калужской области будут предложены от фонда «Моногорода. РФ» льготные займы: от пяти до 250 млн рублей под 0%, а для более крупных проектов — от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых, сообщает 21 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания круглого стола, организованного для ермолинских предпринимателей.
По информации представителя фонда «Моногорода. РФ» Ольги Щербины, фонд также готов софинансировать совместно с регионом строительство объектов инфраструктуры для крупных предприятий Ермолино. На встрече также шла речь о возможности получения ермолинскими бизнесменами микрозаймов и поручительств от Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области.
«Новый статус — серьезный шаг к развитию города. Действующие компании и планирующие открыть здесь свои производства получат дополнительные возможности. Это программы поддержки по различным направлениям, связанные с финансированием и перспективой строительства объектов инфраструктуры», — сказал глава администрации Боровского района Николай Калиничев.
Напомним, городу Ермолино Боровского района Калужской области статус моногорода был присвоен в январе 2020 года, что предусматривает для населенного пункта поддержку со стороны некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», в том числе в формировании малого и среднего предпринимательства. В России фонд развития моногородов был создан в 2014 году госкорпорацией ВЭБ.РФ. Миссия фонда — это содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики малых городов для стабилизации социально-экономической ситуации.