Калуга, 21 февраля, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Более трёх миллиардов рублей составят в Калужской области в 2020 году объёмы финансирования мероприятий девяти региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам коллегии регионального министерства образования и науки, состоявшейся 20 февраля.

Admoblkaluga.ru На заседании коллегии регионального министерства образования и науки

В докладе министр образования и науки области Александр Аникеев отметил, что в 2019 году в регионе было создано более двух тысяч новых учебных мест. В частности, открыты школы на 1000 мест в Калуге и в Обнинске на 1100 мест. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще две школы — в Балабаново и в Обнинске на 1000 мест каждая. Сегодня во вторую смену в регионе учатся 6 тыс. 960 учеников 37 школ, что составляет 6,3%, а к 2025 году полностью будет ликвидирован двусменный режим обучения в школах. В области действует 13 учреждений, работающих по адаптированным общеобразовательным программам. До 2024 года в области будет создано 75 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, 42 таких центра появятся уже в 2020 году. В ближайшие годы в учреждениях дополнительного образования региона планируется создать более 15 тысяч новых мест. В 2020 году в Обнинске откроют детский технопарк «Кванториум», а в Калуге — мобильный технопарк.

В 2019 году Калужская область в числе 13 пилотных регионов стала участником федерального проекта «Цифровая экономика», в рамках которого планируется создание современной цифровой инфраструктуры общеобразовательных организаций. Его участниками стали 76 школ области. Более 140 млн рублей было направлено на приобретение оборудования для создания в пилотных школах современной инфраструктуры для цифровизации образования. 3 тыс. 886 педагогических работников региона прошли повышение квалификации в области цифровых технологий. В 2020 году планируется обновление материально-технической базы 31 образовательной организации и создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе IT-лицея Калуги.