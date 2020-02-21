Южно-Сахалинск, 21 февраля, 2020, 08:39 — ИА Регнум. Защитников Отечества поздравили на Сахалине и Курильских островах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Сахалинской области На Сахалине поздравили защитников Отечества

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Торжественное мероприятие прошло в театральном центре Южно-Сахалинска. В нем приняли участие военнослужащие расквартированного в регионе 68-го армейского корпуса, пограничники, представители силовых структур, ветераны Великой Отечественной войны.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг и мужество, поздравил всех с Днем защитника Отечества.

«В нашей стране этот праздник особо почитаем. Ведь 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто вносит вклад в обеспечение безопасности, мира и стабильности, спокойной обстановки в обществе. Только в таких условиях России и Сахалинская область в том числе, могут спокойно развиваться, а люди чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. В регионах проходят праздничные мероприятия, чествуют ветеранов, военнослужащих.