Тюмень, 21 февраля, 2020, 07:22 — ИА Регнум. В Тюмени местные урбанисты восстановят деревянный дом на улице Свободы, 12. Об этом они сообщили в своей группе в социальной сети «Том Сойер Фест — новая история Тюмени».

Vk.com/tomsawyerfesttmn Дом на улице Свободы, 12 в Тюмени

Дому почти 100 лет. Он 1928 года постройки. Здание находится в охранной зоне и сносу не подлежит. Его необходимо восстанавливать, сообщают участники феста.

«Мы провели обмеры и уже составляем колористический паспорт объекта. На этой неделе мы обследуем крышу и начнем подсчитывать материалы на новый забор и ворота», — сообщили общественники.

Зданию необходимо устройство опалубки и частичная замена фасада новыми досками, отметили энтузиасты.