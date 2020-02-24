Россия отмечает День защитника Отечества — все новости
Праздничные фейерверки, приуроченные ко Дню защитника Отечества, запустят 23 февраля на 16 московских площадках.
Подробности: В День защитника Отечества салют запустят на 16 площадках Москвы
Фейерверки в Москве начнутся 23 февраля в 21:00.
«Жители и гости столицы смогут насладиться праздничными показами на Лужнецкой набережной, Поклонной горе, ВДНХ и в парковых зонах», — отметили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
Об этом: День защитника Отечества отметят многочисленными салютами в Москве
В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник 24 февраля объявлен выходным днём. Таким образом, последняя рабочая неделя февраля будет четырёхдневной.
В преддверии празднования Дня защитника Отечества, а также в рамках ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» полицейские Томской области организовали тематическое мероприятие для учащихся МБОУ СОШ № 49 города Томска. Как сообщили в областном УМВД, ансамбль ветеранов органов внутренних дел Томской области выступил с концертной программой перед школьниками. В исполнении артистов ансамбля школьники услышали патриотические композиции и песни военных лет.
Военнослужащие Росгвардии Чукотки после месячной подготовки совершили восхождение на 577-метровую высоту, на вершину горы Святого Дионисия. Восхождение приурочили ко Дню защитника Отечества.
Подробности: Росгвардейцы Чукотки установили флаг на вершине Святого Дионисия
В Красноярском крае сотрудники полиции в преддверии 23 февраля вручили первые паспорта юным красноярцам. Мероприятие прошло 20 февраля в администрации Октябрьского района краевого центра, сообщили в региональном ГУ МВД. Начальник отдела по вопросам миграции ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» Юлия Умникова совместно с заместителем руководителя администрации района Андреем Сидельниковым вручили юношам, достигшим 14 лет, первые паспорта гражданина Российской Федерации.
Объединить празднование 23 февраля и 8 марта намерены 9% работодателей в РФ. Больше пользуются популярностью корпоративы на 8 марта, чем на 23 февраля.
Об этом: Корпоративы на 23 февраля и 8 марта проведут 28% компаний
Спортивный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, состоится 23 февраля на базе спортшколы олимпийского резерва №2 в Майкопе.
Подробности: Фестивалем ГТО отметят в Майкопе День защитника Отечества
В Москве ко Дню защитника Отечества кинотеатры сети «Москино» бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне.
Москвичи и гости столицы смогут увидеть такие легендарные фильмы о войне, как «Офицеры», «Солдат Иван Бровкин», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «На войне как на войне» и др.
Подробности: К 23 февраля «Москино» бесплатно покажет фильмы о войне
Увидеть пиротехническое шоу можно будет на Поклонной горе, ВДНХ, Лужнецкой набережной и др.
90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек дадут около 10 тыс. залпов. Пиротехническое шоу в Москве продлится около 10 минут.
Подробности: В честь Дня защитника Отечества: в Москве прогремят салюты
Совместный полевой выезд руководителей области и силовых структур прошёл 20 февраля на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа Волгоградской области.
Об этом: Волгоградский губернатор поздравил военнослужащих в поле
Жители Москвы планируют потратить на подарки 3500 руб. (в 2019 году — 3400 руб.), жители регионов — 2500 руб., как и год назад.
Читайте также: Жители РФ рассказали, сколько готовы потратить на подарки к 23 февраля
На Сахалине чествовали защитников Отечества — губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг и мужество, поздравил всех с Днем защитника Отечества.
Читайте подробнее: На Сахалине и Курилах поздравили защитников Отечества
В Москве одним из главных мест празднования Дня защитника Отечества станет ВДНХ. 22 и 23 февраля на территории выставки пройдет множество интересных праздничных мероприятий, сообщается на портале мэра столицы.
Читайте также: ВДНХ станет одним из главных мест празднования 23 февраля
Спрос на носки резко повысился в российских онлайн-магазинах в преддверии Дня защитника Отечества.
Подробности: В феврале в России по интернету чаще всего покупают носки
Статистики ко Дню защитника Отечества составили портрет среднестатистического мужчины Красноярского края. Как сообщили 21 февраля в Красноярскстате, по состоянию на 1 января 2019 года в Красноярском крае проживало 1342,6 тысячи мужчин (46,7% общей численности населения края), в том числе 76,3% в городской местности, 23,7% — в сельской.
В январе 2019 года средний возраст мужчин региона составил 35,9 года. Средний возраст мужчин в городской местности — 35,4 года, в сельской — 37,6 года.
Подробности в материале: Назван средний возраст мужчин в Красноярском крае
В тренде подарков на 23 февраля в 2020 году остаются «традиционные» для главного мужского праздника носки. По данным исследования интернет-площадки Ozon, сделанном на основе заказов и поисковых запросов в преддверии Дня защитника Отечества, их продажи выросли на 317% относительно среднего значения в году, а мужской парфюмерии — на 313%.
Читайте подробнее: Аналитики назвали самые популярные подарки на 23 февраля
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества жителей Хабаровского края.
Читайте подробнее: Путин поздравил с Днем защитника Отечества жителей Хабаровского края
Суть игры заключается в том, чтобы с помощью специального игрового лазерного автомата поразить противника. Попадание лазера на одежду фиксируется специальными сенсорами.
Подробности: В московских парках 23 февраля откроют площадки для лазертага
В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Анадыре на Чукотке состоится турнир по хоккею в валенках.
Читайте также: Хоккеем в валенках отметят День защитника Отечества на Чукотке
Сегодняшнее утро в Забайкальском краевом суде началось с аплодисментов: ими встречали на входе каждого мужчину — сотрудника суда, вручая ему персональную открытку, представляющую собой дружеский шарж. Цитата с сайта oblsud.cht.sudrf.ru.
В преддверии отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества Алтайкрайстат обнародовал любопытную информацию о проживающих в регионе мужчинах. Оказывается, по состоянию на 1 января 2019 года, численность людей мужского пола в Алтайском крае составляла 1077,5 тысяч человек (46,2% от общей численности населения), а их ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении в 2019 году (по среднему варианту прогноза) меньше, чем у женщин (мужчин — 66,52 года, женщин — 76,76 лет).
Читайте подробнее: Статистики рассказали о мужчинах Алтайского края
В Пскове 20 февраля прошёл торжественный открытый гарнизонный развод подразделений Управления Росгвардии по Псковской области, заступающих на службу по охране общественного порядка. Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества и проходило на площади Ленина.
В преддверии отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества новый глава Иркутской области Игорь Кобзев поздравил кадетов Усольского гвардейского кадетского корпуса с получением удостоверений спортсменов-парашютистов.
Как пояснили в пресс-службе иркутского губернатора, ежегодно примерно 80% выпускников этого учебного заведения поступают в высшие военные учебные заведения.
Подробности в материале: Путь, достойный уважения: в Приангарье поздравили юных парашютистов
Командующий войсками Западного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил личный состав округа с предстоящим Днём защитника Отечества.
«День защитника Отечества является всенародно любимым праздником. На протяжении многовековой истории наши предки отстаивали суверенитет в жестоких сражениях с врагами. Военнослужащие округа остаются верны традициям и совершенствуют свое мастерство на полигонах, в море и воздухе», — отметил генерал-полковник в ходе торжественной церемонии в Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге.
ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты Коммунистической партии Российской Федерации, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинский Коммунистической Союз Молодежи, ВСД «Русский Лад», ОД «Левый фронт», ряд других левых общественных организаций 23 февраля проводят в Москве уличные шествие и митинг, сообщается на сайте КПРФ.
«От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник прославляет тех, кто посвятил свою жизнь защите родного Отечества и является образцом чести и преданности своей Родине. Во все времена в нашем обществе ратное дело пользуется глубоким, искренним уважением. Бесстрашные российские воины в разных исторических условиях отстаивали целостность и суверенитет России, отражали нападения неприятелей, не щадя своей жизни, обеспечивали мирную жизнь граждан», — говорится в поздравлении полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло с Днём защитника Отечества.
По данным опроса ВЦИОМ, в России День защитника Отечества перестает быть праздником всех российских мужчин. Если таковым 23 февраля в 2005 году считали 46%, то в 2020 году — 27%.
Читайте подробнее: 23 февраля перестаёт быть праздником всех мужчин
По данным опроса ВЦИОМ, российские мужчины назвали основной подарок, который очень хотели бы получиться на 23 февраля: это внимание близких (27%).
Граждане России назвали основные черты военнослужащего, связанные со службой в армии: это мужество и способность защитить свою семью и Родину, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Об этом: Жители России назвали основные черты военнослужащего
Больше половины жителей Алтайского края считают привлекательной карьеру в структуре вооруженных сил. В большинстве случаев их готовность обеспечивать защиту государства с оружием в руках объясняется привлекательными заработными платами и специальными льготами. К такому выводу пришли аналитики службы исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.
За последние 10 лет практически не меняется число граждан, никогда не служивших в рядах Вооруженных сил России. В 2011 году таких было 66%, в 2020 году — 71%, показал опрос ВЦИОМ.
Подробности в материале: Более 70% граждан РФ никогда не служили в армии
Сегодня, 21 февраля, в Камне-на-Оби (Алтайский край) женский патруль Каменской госавтоинспекции совместно с внештатными инспекторами вышел на улицы города, чтобы провести акцию, посвященную 23 февраля.
Патрульные останавливали автомобили, где за рулем были мужчины, и со словами «С 23 поздравляем! Праздник чаем отмечаем!» вручали автолюбителям чайные пакетики, открытки и памятки по безопасности дорожного движения. Цитата с сайта «Каменские известия».
В Ленинском районе Красноярска отметили День защитника Отечества. По традиции праздничное мероприятие прошло в ДК им. 1 Мая. Перед праздничным концертом в холле Дворца культуры гостей — ветеранов войны, участников боевых действий, офицеров, солдат и призывников — встречал духовой оркестр. Здесь же развернулась работа площадок. Как сообщили в мэрии Красноярска, все пришедшие на праздник могли посмотреть исторические артефакты из районных школьных музеев боевой и трудовой славы, а также поупражняться в сборке и разборке оружия, представленного красноярским отделением «Союза десантников России».
Накануне Дня защитника Отечества и в преддверие празднования 75-летия Великой Победы сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю навестили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов пожарной охраны. Сотрудники главка, несущие службу в городах и районах края, помогли ветеранам, проживающим в частных домах, почистить от снега крыши и дворы, а также оказали другую помощь по ведению личного хозяйства. Цитата с сайта ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.
Читайте также: Алтайские спасатели навестили ветеранов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем защитника Отечества.
«Санкт-Петербург сыграл огромную роль в военной истории России. Оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны показала миру пример невиданной стойкости и героизма защитников и жителей города, — отмечается в поздравлении. — Российская армия получила сегодня самое современное в мире вооружение. И большая заслуга в этом принадлежит Петербургу. Наш город продолжает ковать оборонный щит Родины, остается крупнейшим центром подготовки офицерских кадров. Мы продолжаем незыблемые традиции российского воинства, приумножаем экономический и военный потенциал государства».
Полевую кухню развернут в День защитника Отечества в агропарке Самары. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.
Полевая кухня будет работать с 12:00 по 17:00 часов 23 февраля на площадке фуд-маркета «Ярмарка вкусов» в агропарке «Самара».
Читайте также: В агропарке Самары в День защитника Отечества развернут полевую кухню
В посёлке Демянск Новгородской области в День защитника Отечества, 23 февраля, состоится III Военно-исторический фестиваль «Демянский плацдарм». Около 300 реконструкторов из разных регионов России, СНГ и Прибалтики воссоздадут бой за освобождение Демянска в феврале 1943 года.
«Это одна из самых масштабных зимних реконструкций, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. В реконструкции эпизодов ожесточенных боёв февраля 1943 года за освобождение Демянска будут задействованы бронетехника времен Великой Отечественной войны и артиллерийские орудия, спецэффекты и пиротехника», — отметили в пресс-службе правительства Новгородской области.
Специально для воссоздания событий 1943 года на берегу озера Мосылинское на окраине Демянска возведены декорации окраины поселка и объекты укреплений военных времён, построены блиндажи, землянки и другие сооружения.
Об этом: В Новгородской области воссоздадут бой за освобождение Демянска
В День защитника Отечества на площади Победы в Санкт-Петербурге пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. В ней примут участие члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания, руководители Западного военного округа, общественные и ветеранские организации, курсанты высших военных учебных заведений, жители города.
Почти половина жителей России (42%) считают службу в армии не женским делом, показал опрос ВЦИОМ.
Подробности: Службу в армии считают не женским делом 42% жителей РФ
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости в 21:00 по московскому времени состоится праздничный артиллерийский салют. Батарея 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произведёт 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков двух тысяч фейерверочных изделий салютными установками.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Кутузова Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, базирующейся в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Образованная 120 лет назад, Военная академия материально-технического обеспечения является ведущим учебным, научным и методическим центром. Из ее стен выходят специалисты, способные четко организовать разностороннее тыловое снабжение всех видов и родов Вооружённых сил и других силовых структур.
Суворовцы. Дарья Драй © ИА REGNUM
В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге состоится у стен Петропавловской крепости в 21:00.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден Кутузова Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва. Фото: mil.ru
В преддверии Дня защитника Отечества в школе в посёлке Родниковском Пензенской области прошло торжественное мероприятие, в рамках которого была награждена Ангелина Жашкова, спасшая своего брата. Девочка удостоена благодарности за смелость, отвагу, грамотные и решительные действия, проявленные при спасении человека.
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Сотрудники МЧС Пензенской области наградили Ангелину Жашкову, которая спасла своего брата. Фото: 58.mchs.gov.ru
В Великом Новгороде состоялся масштабный Урок мужества, который в рамках проекта «Новгородская правда» провели для старшеклассников поисковики отряда «Находка». На урок пришли около 650 ребят со всех школ и гимназий областного центра.
Поисковики рассказали школьникам о тех бойцах, останки которых удалось поднять и идентифицировать.
«Мы — поисковики, это те люди, которые сейчас ближе всего к войне. Потому что судьба поисковика переплетается с судьбой того солдата, которого он нашёл. Мы заново читаем историю войны, записанную солдатской кровью. Вчера мне вдруг позвонила женщина и сказала, что она правнучка Ивана Новикова. Иван Данилович Новиков пролежал на дне озера Вельё 77 лет. Его подняли. Задумайтесь на секунду, какова вероятность найти человека на дне озера и вернуть его родным. А он вернулся», — отметил руководитель поискового отряда «Находка» Александр Морзунов.
Об этом: «Новгородская правда»: поисковики провели Урок мужества для 650 ребят
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил российских военных моряков с Днем защитника Отечества. Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах.
Подробности в материале: Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей в дальних походах
Спикер Госдумы ВячеславВолодин поздравил защитников Отечества с праздником.
«В нашей стране с большим уважением относятся к людям, которые посвятили себя военной службе, защищают безопасность и мирную жизнь России. Мы гордимся солдатами и офицерами, чьи мужество, верность присяге, сила духа укрепляют мощь российской армии и флота», — цитирует Володина сайт Госдумы.
В период подготовки к Дню защитника Отечества (а заодно ко Дню всех влюблённых и Международному женскому дню) ежегодно начинается нервная гонка под названием «Что же подарить?».
Подробности: Лучший подарок к празднику: Nintendo Switch или носки?
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя жителей региона с Днём защитника Отечества, отметил, что праздник «посвящён любви к Родине, отваге и нетерпимости к врагу».
«Этот праздник отличается глубокой и сложной историей. Он посвящён событиям февраля 1918 года, когда вся Россия находилась в тяжёлом кризисе и нуждалась в подлинном чуде для его преодоления. Для спасения Родины наши прадеды показали великий пример мужества. Они объединились, вне зависимости от профессии, возраста и опыта, и сформировали новую военную силу, способную справиться с любой угрозой — Красную Армию», — говорится в поздравлении главы региона.
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Праздничная подсветка на Нижегородской телебашне включится в честь Дня защитника Отечества. Подсветка будет работать с 18:00 до 00:00 мск 23 февраля, представив специально разработанный к празднику световой сценарий.
Читайте также: На Нижегородской телебашне включат праздничную подсветку 23 февраля
В Новгородской области в канун Дня защитника Отечества глава региона Андрей Никитин и врио начальника ГУ МЧС России по Новгородской области Сергей Козырев навестили подростка Дмитрия Яковлева, который спас 9-летнего ребёнка, провалившегося под лёд.
«Сам Дима плавать не умеет. Но это его не остановило. Подросток смог вытащить ребёнка и даже оказать ему первую помощь», — отметили в ГУ МЧС России по Новгородской области.
Подробности в материале: Новгородский школьник, не умеющий плавать, спас тонущего ребёнка
В Петербурге командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлев вместе с офицерами штаба округа, начальниками военных вузов, военнослужащими петербургского гарнизона, ветеранами и жителями города возложил цветы к мемориалу «Героическим защитникам Ленинграда». Рота почётного караула отдала воинские почести. «В ходе встречи с ветеранами генерал-полковник Александр Журавлев рассказал о поступлении новейших образцов вооружения в воинские части и ходе боевой подготовки войск округа», — отметили в пресс-службе ЗВО.
Жители Струго-Красненского района Псковской области 23 февраля отмечают не только День защитника Отечества, но и 76-летие освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков.
Освобождение Струг Красных сопровождалось ожесточёнными столкновениями советских войск и фашистов, которые проходили в деревнях района. Бои продолжались несколько суток. Потери были большими с обеих сторон. 23 февраля при соединении сил 314-го и 340-го стрелковых полков, а также лыжного батальона, враг был застигнут врасплох и выбит из поселка. На следующий день Совинформбюро сообщало: «23 февраля юго-западнее и южнее города Луга наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых сломили сопротивление фашистов и овладели районным центром и крупной железнодорожной станцией Струги Красные, а также с боями заняли более 30 деревень, в том числе Дуброво, Жупаново, Лудони, Велени, Щирск, Теребуни, Хредино, Залазы, Поречье, Замушки».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, возложил цветы к памятнику «Воинам-разведчикам, павшим в бою».
Памятник «Воинам-разведчикам, павшим в бою», был открыт 27 октября 2000 года на территории войскового подразделения в Пскове. На гранитных плитах высечены фамилии 167 бойцов, погибших во время вооруженных конфликтов в Афганистане, и 34 воинов бригады спецназа, погибших в Чечне. В 2008 году список расширился именами воинов-участников боёв в других «горячих точках». У мемориала растет плакучая ива как символ бесконечных материнских слез и скорби по своим сыновьям, не вернувшимся домой с войны.
Основные памятные мероприятия по случаю 20-й годовщины гибели разведчиков спецподразделения Псковского гарнизона прошли в регионе 21 февраля.
Напомним, 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем из 35 разведчиков погибли 33, в том числе 25 разведчиков воинского подразделения из Пскова.
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 23 февраля, побывал в Демянске, где состоялся фестиваль «Демянский плацдарм» — реконструкция тех событий, которые происходили в 1943 году.
В небо Москвы в честь Дня защитника Отечества был запущен праздничный салют из 10 тыс. фейерверков.
Подробности в материале: В Москве запустили праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
В День защитника Отечества в Архангельском театре драмы прошел заключительный гала-концерт X Всероссийского фестиваля городов воинской славы «Помним. Гордимся. Верим».
Фото: dvinanews.ru
В Мурманске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Фото: gov-murman.ru
В Петербурге в ознаменование Дня защитника Отечества 23 февраля состоялся праздничный салют. Штормовой ветер, который два дня бушевал в Северной столице, к вечеру заметно ослабел и позволил петербуржцам и туристам сполна насладиться 10-минутным зрелищем.
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«Из 72 салютных установок, размещённых на 16 точках, было выпущено свыше 10 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов».
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Дновский район Псковской области 24 февраля отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Крупный железнодорожный узел — город Дно — был освобожден Советской Армией в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции 24 февраля 1944 года войсками Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов. По окончании операции 11 воинских соединений получили наименование «Дновские». За время оккупации на территории района было уничтожено свыше 90 деревень, а в первые дни после освобождения в городе Дно насчитывалось всего несколько сотен жителей.
Сегодня на территории городского парка им А. С. Пушкина развёрнуты интерактивные площадки и выставки, рассказывающие о героических страницах прошлого района, о жизни первых дней в освобожденном городе Дно: «Призывной пункт», «Полевой госпиталь», «Огневая точка», «Читайте ради мира!» — выставка книг, плакатов, газет, журналов, мастер-класс «Письма с фронта», «Подпольная типография» и многие другие.
В Яровской школе Ялуторовского района Тюменской области 24 февраля прошла военно-спортивная игра «Зарница». Соревновались 14 команд школьников.
Соревнования были разделены на этапы :"Пожарно-прикладной спорт», «Снайпер», «Лыжная переправа» и другие. Оценивали этапы сотрудники спасательной службы. По итогам турнира лучший результат показала команда из школы села Памятного, второе место у команды из школы Асланы, замкнула тройку призеров команда из Новоатьялово.
Фото пресс-службы НУ МЧС России по Тюменской области