23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник появился в 1918 году и менял свое название несколько раз. Во времена СССР он назывался Днём Красной Армии, затем — Днём Советской Армии и Военно-Морского флота. Сейчас с Днём защитника Отечества поздравляют не только военных, а всех мужчин. Официальным праздничным выходным 23 февраля стало в 2002 году. Ко Дню защитника Отечества в городах РФ и стран СНГ проходит масса различных мероприятий. Как отмечают этот праздник в Год памяти и славы — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 23 февраля. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

07:10 21.02.2020 Праздничные фейерверки, приуроченные ко Дню защитника Отечества, запустят 23 февраля на 16 московских площадках. Подробности: В День защитника Отечества салют запустят на 16 площадках Москвы

07:11 21.02.2020 Фейерверки в Москве начнутся 23 февраля в 21:00.

07:14 21.02.2020 «Жители и гости столицы смогут насладиться праздничными показами на Лужнецкой набережной, Поклонной горе, ВДНХ и в парковых зонах», — отметили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Об этом: День защитника Отечества отметят многочисленными салютами в Москве

07:18 21.02.2020 В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник 24 февраля объявлен выходным днём. Таким образом, последняя рабочая неделя февраля будет четырёхдневной. Об этом: Жители России отдохнут в феврале три дня подряд

07:30 21.02.2020 В преддверии празднования Дня защитника Отечества, а также в рамках ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» полицейские Томской области организовали тематическое мероприятие для учащихся МБОУ СОШ № 49 города Томска. Как сообщили в областном УМВД, ансамбль ветеранов органов внутренних дел Томской области выступил с концертной программой перед школьниками. В исполнении артистов ансамбля школьники услышали патриотические композиции и песни военных лет.

07:35 21.02.2020 Военнослужащие Росгвардии Чукотки после месячной подготовки совершили восхождение на 577-метровую высоту, на вершину горы Святого Дионисия. Восхождение приурочили ко Дню защитника Отечества. Подробности: Росгвардейцы Чукотки установили флаг на вершине Святого Дионисия

07:38 21.02.2020 В Красноярском крае сотрудники полиции в преддверии 23 февраля вручили первые паспорта юным красноярцам. Мероприятие прошло 20 февраля в администрации Октябрьского района краевого центра, сообщили в региональном ГУ МВД. Начальник отдела по вопросам миграции ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» Юлия Умникова совместно с заместителем руководителя администрации района Андреем Сидельниковым вручили юношам, достигшим 14 лет, первые паспорта гражданина Российской Федерации.

07:40 21.02.2020 Восхождение на вершину гору Святого Дионисия. Фото: пресс-служба Росгвардии

07:42 21.02.2020 Объединить празднование 23 февраля и 8 марта намерены 9% работодателей в РФ. Больше пользуются популярностью корпоративы на 8 марта, чем на 23 февраля. Об этом: Корпоративы на 23 февраля и 8 марта проведут 28% компаний

07:49 21.02.2020 Спортивный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, состоится 23 февраля на базе спортшколы олимпийского резерва №2 в Майкопе. Подробности: Фестивалем ГТО отметят в Майкопе День защитника Отечества

07:50 21.02.2020 В Москве ко Дню защитника Отечества кинотеатры сети «Москино» бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне.

07:51 21.02.2020 Москвичи и гости столицы смогут увидеть такие легендарные фильмы о войне, как «Офицеры», «Солдат Иван Бровкин», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «На войне как на войне» и др. Подробности: К 23 февраля «Москино» бесплатно покажет фильмы о войне

08:01 21.02.2020 Афиша мероприятий празднования годовщины Красной Армии. 23 февраля 1919 года

08:18 21.02.2020 Увидеть пиротехническое шоу можно будет на Поклонной горе, ВДНХ, Лужнецкой набережной и др. 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек дадут около 10 тыс. залпов. Пиротехническое шоу в Москве продлится около 10 минут. Подробности: В честь Дня защитника Отечества: в Москве прогремят салюты

08:27 21.02.2020 Совместный полевой выезд руководителей области и силовых структур прошёл 20 февраля на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа Волгоградской области. Об этом: Волгоградский губернатор поздравил военнослужащих в поле

08:28 21.02.2020 Жители Москвы планируют потратить на подарки 3500 руб. (в 2019 году — 3400 руб.), жители регионов — 2500 руб., как и год назад. Читайте также: Жители РФ рассказали, сколько готовы потратить на подарки к 23 февраля

08:39 21.02.2020 На Сахалине чествовали защитников Отечества — губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг и мужество, поздравил всех с Днем защитника Отечества. Читайте подробнее: На Сахалине и Курилах поздравили защитников Отечества

08:51 21.02.2020 В Москве одним из главных мест празднования Дня защитника Отечества станет ВДНХ. 22 и 23 февраля на территории выставки пройдет множество интересных праздничных мероприятий, сообщается на портале мэра столицы. Читайте также: ВДНХ станет одним из главных мест празднования 23 февраля

08:55 21.02.2020 Российские солдаты на Красной площади. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

09:12 21.02.2020 Спрос на носки резко повысился в российских онлайн-магазинах в преддверии Дня защитника Отечества. Подробности: В феврале в России по интернету чаще всего покупают носки

09:16 21.02.2020 Статистики ко Дню защитника Отечества составили портрет среднестатистического мужчины Красноярского края. Как сообщили 21 февраля в Красноярскстате, по состоянию на 1 января 2019 года в Красноярском крае проживало 1342,6 тысячи мужчин (46,7% общей численности населения края), в том числе 76,3% в городской местности, 23,7% — в сельской. В январе 2019 года средний возраст мужчин региона составил 35,9 года. Средний возраст мужчин в городской местности — 35,4 года, в сельской — 37,6 года. Подробности в материале: Назван средний возраст мужчин в Красноярском крае

09:26 21.02.2020 В тренде подарков на 23 февраля в 2020 году остаются «традиционные» для главного мужского праздника носки. По данным исследования интернет-площадки Ozon, сделанном на основе заказов и поисковых запросов в преддверии Дня защитника Отечества, их продажи выросли на 317% относительно среднего значения в году, а мужской парфюмерии — на 313%. Читайте подробнее: Аналитики назвали самые популярные подарки на 23 февраля

09:34 21.02.2020 23 февраля. ssakhalin.gov.ru

09:35 21.02.2020 Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества жителей Хабаровского края. Читайте подробнее: Путин поздравил с Днем защитника Отечества жителей Хабаровского края

09:49 21.02.2020 В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Анадыре на Чукотке состоится турнир по хоккею в валенках. Читайте также: Хоккеем в валенках отметят День защитника Отечества на Чукотке

09:51 21.02.2020 Сегодняшнее утро в Забайкальском краевом суде началось с аплодисментов: ими встречали на входе каждого мужчину — сотрудника суда, вручая ему персональную открытку, представляющую собой дружеский шарж. Цитата с сайта oblsud.cht.sudrf.ru.

10:19 21.02.2020 В преддверии отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества Алтайкрайстат обнародовал любопытную информацию о проживающих в регионе мужчинах. Оказывается, по состоянию на 1 января 2019 года, численность людей мужского пола в Алтайском крае составляла 1077,5 тысяч человек (46,2% от общей численности населения), а их ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении в 2019 году (по среднему варианту прогноза) меньше, чем у женщин (мужчин — 66,52 года, женщин — 76,76 лет). Читайте подробнее: Статистики рассказали о мужчинах Алтайского края

10:20 21.02.2020 В Пскове 20 февраля прошёл торжественный открытый гарнизонный развод подразделений Управления Росгвардии по Псковской области, заступающих на службу по охране общественного порядка. Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества и проходило на площади Ленина.

10:22 21.02.2020 Гарнизонный развод подразделений Росгвардии в Пскове. Фото: sobranie.pskov.ru

10:24 21.02.2020 Гарнизонный развод подразделений Росгвардии в Пскове. Фото: sobranie.pskov.ru

10:29 21.02.2020 В преддверии отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества новый глава Иркутской области Игорь Кобзев поздравил кадетов Усольского гвардейского кадетского корпуса с получением удостоверений спортсменов-парашютистов. Как пояснили в пресс-службе иркутского губернатора, ежегодно примерно 80% выпускников этого учебного заведения поступают в высшие военные учебные заведения. Подробности в материале: Путь, достойный уважения: в Приангарье поздравили юных парашютистов

10:30 21.02.2020 Командующий войсками Западного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил личный состав округа с предстоящим Днём защитника Отечества. «День защитника Отечества является всенародно любимым праздником. На протяжении многовековой истории наши предки отстаивали суверенитет в жестоких сражениях с врагами. Военнослужащие округа остаются верны традициям и совершенствуют свое мастерство на полигонах, в море и воздухе», — отметил генерал-полковник в ходе торжественной церемонии в Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

10:35 21.02.2020 ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты Коммунистической партии Российской Федерации, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинский Коммунистической Союз Молодежи, ВСД «Русский Лад», ОД «Левый фронт», ряд других левых общественных организаций 23 февраля проводят в Москве уличные шествие и митинг, сообщается на сайте КПРФ.

10:35 21.02.2020 «От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник прославляет тех, кто посвятил свою жизнь защите родного Отечества и является образцом чести и преданности своей Родине. Во все времена в нашем обществе ратное дело пользуется глубоким, искренним уважением. Бесстрашные российские воины в разных исторических условиях отстаивали целостность и суверенитет России, отражали нападения неприятелей, не щадя своей жизни, обеспечивали мирную жизнь граждан», — говорится в поздравлении полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло с Днём защитника Отечества.

10:47 21.02.2020 Защитники Отечества

10:49 21.02.2020 С Днем защитника Отечества жителей Хабаровского края поздравил президент Владимир Путин. khabkrai.ru

11:10 21.02.2020 По данным опроса ВЦИОМ, в России День защитника Отечества перестает быть праздником всех российских мужчин. Если таковым 23 февраля в 2005 году считали 46%, то в 2020 году — 27%. Читайте подробнее: 23 февраля перестаёт быть праздником всех мужчин

11:11 21.02.2020 По данным опроса ВЦИОМ, российские мужчины назвали основной подарок, который очень хотели бы получиться на 23 февраля: это внимание близких (27%).

11:26 21.02.2020 Граждане России назвали основные черты военнослужащего, связанные со службой в армии: это мужество и способность защитить свою семью и Родину, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Об этом: Жители России назвали основные черты военнослужащего

11:27 21.02.2020 Больше половины жителей Алтайского края считают привлекательной карьеру в структуре вооруженных сил. В большинстве случаев их готовность обеспечивать защиту государства с оружием в руках объясняется привлекательными заработными платами и специальными льготами. К такому выводу пришли аналитики службы исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.

11:38 21.02.2020 За последние 10 лет практически не меняется число граждан, никогда не служивших в рядах Вооруженных сил России. В 2011 году таких было 66%, в 2020 году — 71%, показал опрос ВЦИОМ. Подробности в материале: Более 70% граждан РФ никогда не служили в армии

11:40 21.02.2020 Сегодня, 21 февраля, в Камне-на-Оби (Алтайский край) женский патруль Каменской госавтоинспекции совместно с внештатными инспекторами вышел на улицы города, чтобы провести акцию, посвященную 23 февраля. Патрульные останавливали автомобили, где за рулем были мужчины, и со словами «С 23 поздравляем! Праздник чаем отмечаем!» вручали автолюбителям чайные пакетики, открытки и памятки по безопасности дорожного движения. Цитата с сайта «Каменские известия».

11:58 21.02.2020 В Ленинском районе Красноярска отметили День защитника Отечества. По традиции праздничное мероприятие прошло в ДК им. 1 Мая. Перед праздничным концертом в холле Дворца культуры гостей — ветеранов войны, участников боевых действий, офицеров, солдат и призывников — встречал духовой оркестр. Здесь же развернулась работа площадок. Как сообщили в мэрии Красноярска, все пришедшие на праздник могли посмотреть исторические артефакты из районных школьных музеев боевой и трудовой славы, а также поупражняться в сборке и разборке оружия, представленного красноярским отделением «Союза десантников России».

12:05 21.02.2020 Накануне Дня защитника Отечества и в преддверие празднования 75-летия Великой Победы сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю навестили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов пожарной охраны. Сотрудники главка, несущие службу в городах и районах края, помогли ветеранам, проживающим в частных домах, почистить от снега крыши и дворы, а также оказали другую помощь по ведению личного хозяйства. Цитата с сайта ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Читайте также: Алтайские спасатели навестили ветеранов

12:12 21.02.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем защитника Отечества. «Санкт-Петербург сыграл огромную роль в военной истории России. Оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны показала миру пример невиданной стойкости и героизма защитников и жителей города, — отмечается в поздравлении. — Российская армия получила сегодня самое современное в мире вооружение. И большая заслуга в этом принадлежит Петербургу. Наш город продолжает ковать оборонный щит Родины, остается крупнейшим центром подготовки офицерских кадров. Мы продолжаем незыблемые традиции российского воинства, приумножаем экономический и военный потенциал государства».

12:14 21.02.2020 Танки на Дворцовой площади во время военного парада. Дарья Драй ИА REGNUM

12:16 21.02.2020 Полевую кухню развернут в День защитника Отечества в агропарке Самары. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба городской администрации. Полевая кухня будет работать с 12:00 по 17:00 часов 23 февраля на площадке фуд-маркета «Ярмарка вкусов» в агропарке «Самара». Читайте также: В агропарке Самары в День защитника Отечества развернут полевую кухню

12:57 21.02.2020 Руководство Волгоградской области и силовых структур региона проводит совместный полевой выезд. volgograd.ru

13:22 21.02.2020 В посёлке Демянск Новгородской области в День защитника Отечества, 23 февраля, состоится III Военно-исторический фестиваль «Демянский плацдарм». Около 300 реконструкторов из разных регионов России, СНГ и Прибалтики воссоздадут бой за освобождение Демянска в феврале 1943 года. «Это одна из самых масштабных зимних реконструкций, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. В реконструкции эпизодов ожесточенных боёв февраля 1943 года за освобождение Демянска будут задействованы бронетехника времен Великой Отечественной войны и артиллерийские орудия, спецэффекты и пиротехника», — отметили в пресс-службе правительства Новгородской области. Специально для воссоздания событий 1943 года на берегу озера Мосылинское на окраине Демянска возведены декорации окраины поселка и объекты укреплений военных времён, построены блиндажи, землянки и другие сооружения. Об этом: В Новгородской области воссоздадут бой за освобождение Демянска

13:24 21.02.2020 В День защитника Отечества на площади Победы в Санкт-Петербурге пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. В ней примут участие члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания, руководители Западного военного округа, общественные и ветеранские организации, курсанты высших военных учебных заведений, жители города. Монумент «Героическим защитникам Ленинграда». Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

13:24 21.02.2020 Полевая кухня. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

13:56 21.02.2020 В Ростове-на-Дону открыли памятник военным медикам, павшим в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. donland.ru

14:00 21.02.2020 Почти половина жителей России (42%) считают службу в армии не женским делом, показал опрос ВЦИОМ. Подробности: Службу в армии считают не женским делом 42% жителей РФ

14:33 21.02.2020 В честь Дня защитника Отечества в Москве запустят праздничные фейерверки. mos.ru

14:42 21.02.2020 В День защитника Отечества, 23 февраля, в Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости в 21:00 по московскому времени состоится праздничный артиллерийский салют. Батарея 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произведёт 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков двух тысяч фейерверочных изделий салютными установками.

14:59 21.02.2020 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Кутузова Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, базирующейся в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Образованная 120 лет назад, Военная академия материально-технического обеспечения является ведущим учебным, научным и методическим центром. Из ее стен выходят специалисты, способные четко организовать разностороннее тыловое снабжение всех видов и родов Вооружённых сил и других силовых структур.

15:49 21.02.2020 Суворовцы. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:35 21.02.2020 В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге состоится у стен Петропавловской крепости в 21:00.

19:52 21.02.2020 Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден Кутузова Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва. Фото: mil.ru

20:43 21.02.2020 В преддверии Дня защитника Отечества в школе в посёлке Родниковском Пензенской области прошло торжественное мероприятие, в рамках которого была награждена Ангелина Жашкова, спасшая своего брата. Девочка удостоена благодарности за смелость, отвагу, грамотные и решительные действия, проявленные при спасении человека. Читайте также: В Пензенской области первоклассница спасла провалившегося под лёд брата

22:09 21.02.2020 Сотрудники МЧС Пензенской области наградили Ангелину Жашкову, которая спасла своего брата. Фото: 58.mchs.gov.ru

15:59 22.02.2020 В Великом Новгороде состоялся масштабный Урок мужества, который в рамках проекта «Новгородская правда» провели для старшеклассников поисковики отряда «Находка». На урок пришли около 650 ребят со всех школ и гимназий областного центра. Поисковики рассказали школьникам о тех бойцах, останки которых удалось поднять и идентифицировать. «Мы — поисковики, это те люди, которые сейчас ближе всего к войне. Потому что судьба поисковика переплетается с судьбой того солдата, которого он нашёл. Мы заново читаем историю войны, записанную солдатской кровью. Вчера мне вдруг позвонила женщина и сказала, что она правнучка Ивана Новикова. Иван Данилович Новиков пролежал на дне озера Вельё 77 лет. Его подняли. Задумайтесь на секунду, какова вероятность найти человека на дне озера и вернуть его родным. А он вернулся», — отметил руководитель поискового отряда «Находка» Александр Морзунов. Об этом: «Новгородская правда»: поисковики провели Урок мужества для 650 ребят

09:28 23.02.2020 Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил российских военных моряков с Днем защитника Отечества. Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах. Подробности в материале: Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей в дальних походах

09:39 23.02.2020 Спикер Госдумы ВячеславВолодин поздравил защитников Отечества с праздником. «В нашей стране с большим уважением относятся к людям, которые посвятили себя военной службе, защищают безопасность и мирную жизнь России. Мы гордимся солдатами и офицерами, чьи мужество, верность присяге, сила духа укрепляют мощь российской армии и флота», — цитирует Володина сайт Госдумы.

09:53 23.02.2020 Вячеслав Володин [duma.gov.ru]

12:11 23.02.2020 В период подготовки к Дню защитника Отечества (а заодно ко Дню всех влюблённых и Международному женскому дню) ежегодно начинается нервная гонка под названием «Что же подарить?». Подробности: Лучший подарок к празднику: Nintendo Switch или носки?

12:26 23.02.2020 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя жителей региона с Днём защитника Отечества, отметил, что праздник «посвящён любви к Родине, отваге и нетерпимости к врагу». «Этот праздник отличается глубокой и сложной историей. Он посвящён событиям февраля 1918 года, когда вся Россия находилась в тяжёлом кризисе и нуждалась в подлинном чуде для его преодоления. Для спасения Родины наши прадеды показали великий пример мужества. Они объединились, вне зависимости от профессии, возраста и опыта, и сформировали новую военную силу, способную справиться с любой угрозой — Красную Армию», — говорится в поздравлении главы региона. Читайте также: В Пскове отмечают «День любви к Родине, отваги и нетерпимости к врагу»