Владивосток, 21 февраля, 2020, 05:15 — ИА Регнум. Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) просит Генконсульство РФ в китайском Гуанчжоу вернуть на Родину дальневосточный экипаж танкера «Патриот» (флаг России). Моряки с декабря 2019 года находятся в ремонте в китайском порту Нингдэ. С января они просят судовладельца — компанию ООО СК «Гудзон» о списании и возвращении домой из зараженной коронавирусом страны. Но судовладелец по непонятным причинам затягивает решение вопроса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ДВРО РПСМ.

ДВРО РПСМ Танкер «Патриот» с российским экипажем на борту брошен судовладельцем в Китае

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Моряки обратились за помощью в ДВРО РПСМ 22 января. Они пожаловались на то, что судовладелец не платит им зарплату с ноября 2019 года.

«Наши семьи на грани нищеты и голода. На борту не осталось питьевой воды, большие проблемы с едой, лекарствами. Задолженность перед экипажем — 1,6 млн рублей», — написали моряки-дальневосточники.

Получить точную информацию о дате репатриации морякам у судовладельца не удается.

ДВРО РПСМ обратилась в Дальневосточную транспортную прокуратуру. В интересах моряков прокуратура направила в суд иски о взыскании задолженности, компенсаций за несвоевременную выплату зарплаты, а также о возложении на судовладельца обязанности репатриировать моряков на Родину.

В отношении судовладельца возбуждены административные производства.

Только после вмешательства ДВРО РПСМ и прокуратуры судовладелец привёз на судно питьевую воду и продукты.

Представитель судовладельца заявил, что вопрос о выплате зарплаты решается — появилась надежда на получение контрактов, которые позволят выплатить зарплату морякам. Он объяснил, что компания попала под санкции США и ей помогает специальная правительственная комиссия.

По данным ДВРО РПСМ, судовладелец до настоящего времени не решает вопрос о репатриации моряков. Никакую информацию о сроках возвращения людей на Родину «Гудзон» также не дает.

ДВРО РПСМ обратилось за помощью к консулу РФ в Гуанчжоу Александру Капишникову. Моряки уже получили бланки заявлений для заполнения и передачи их консулу.

«Все члены экипажа приняли решение вступить в РПСМ. Знай мы в ДВРО РПСМ раньше о положении дел в компании «Гудзон», мы бы смогли предусмотреть риски. Ситуация с танкером «Патриот» находится у нас на постоянном контроле», — рассказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Как сообщало ИА REGNUM, России необходимо навести порядок на флоте. Брошенные на чужбине экипажи стали уже чем-то обыденным, а судовладельцы, как правило, не несут серьезной ответственности за издевательства над людьми, которые оказываются на чужбине в опасных для жизни ситуациях.

Коронавирус существенно осложнил жизнь морякам — в порты Китая вход ограничен, а китайские моряки вообще теряют работу, поскольку многие страны закрыли для них въезд.