Йошкар-Ола, 20 февраля, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров провёл встречу с главой Марий Эл Александром Евстифеевым. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития республики, реализации «майских указов» президента, исполнения положений послания глава государства Федеральному собранию, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Марий Эл

По словам Евстифеева, на 1 февраля 2020 года, согласно анализу исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики, «Марий Эл находится на первом месте». Судя по тому, что отчитывался глава республики перед представителем президента в округе, не исключено, что говорил он о первом месте среди регионов Поволжья. Евстифеев пояснил, что были проанализированы все четыре основных показателя: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций, а также неналоговые доходы. Евстифеев добавил, что республика последовательно гасит госдолг и снижает закредитованность.

«Зная традиционные вопросы республики, важно, чтобы этому уделялось внимание. Надеюсь, что и в дальнейшем это будет соответствовать росту доходов и промышленному потенциалу республики», — отметил Комаров.

Кроме того, полпреду были представлены ключевые проекты, которые будут реализованы в рамках празднования 100-летия республики и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, республика в июне 2019 года была включена в перечень 10 регионов с низкими социально-экономическими показателями. Вместе с Марий Эл в него входят Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Чувашия, Псковская область, Алтайский край, Калмыкия и Республика Алтай.

В начале февраля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что указанным регионом будет направлено 100 млрд рублей на реализацию программ развития. Он добавил, что решение о выделении 50 млрд рублей уже принято. На втором этапе регионы получат ещё 50 млрд рублей. Однако Хуснуллин уточнил, что в настоящее время у регионов запрошены программы о целевом использовании этих средств, проектно-сметная документация по планируемым мероприятиям, а также сроки реализации.