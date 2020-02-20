Калуга, 20 февраля, 2020, 19:01 — ИА Регнум. В Год памяти и славы, объявленный в России в ознаменование 75-й годовщины Победы, Калужский областной театр юного зрителя реализует ряд мероприятий, среди которых — показ спектаклей на тему бессмертного подвига народа в период Великой Отечественной войны. Спектакли в постановке главного режиссера ТЮЗа Михаила Визгова «Не покидай меня» по пьесе Алексея Дударева, «Весенний день 30 апреля» по пьесе Исая Кузнецова и Авенира Зака предлагаются коллективом театра старшему поколению и молодым людям.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский ТЮЗ станет дискуссионной площадкой

19 февраля калужский ТЮЗ посетил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов с членами Молодежной палаты при Городской думе Калуги. Эта встреча со зрителями и знакомство со спектаклем «Весенний день 30 апреля» стали поводом для серьезного разговора о войне, о защите своей родины. Подобный откровенный диалог, наряду с просмотром тематических спектаклей, позволит Году памяти и славы в Калуге обрести многогранную смысловую наполненность.

Руководство Калужского областного театра юного зрителя при поддержке Городской думы Калуги планирует провести цикл мероприятий для молодежи и представителей ветеранских организаций. Цель — распространение и популяризация исторических сведений о Великой Отечественной войне, о событиях, произошедших в 1941−45 годах на калужской земле, создание в театре дискуссионной площадки в рамках всестороннего патриотического воспитания молодежи.

Выступая перед зрителями ТЮЗа, глава города Александр Иванов подчеркнул: «Мы всегда будем помнить своих павших героев-земляков, а главное — мы не должны позволить переписать историю. Увы, есть попытки пересмотреть роль нашей страны в победе в Великой Отечественной войне. Я благодарю Театр юного зрителя за огромный творческий труд, за вклад в сохранение святой памяти о подвиге нашего народа».