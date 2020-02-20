Ярославль, 20 февраля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Председателем Ярославского областного суда назначен Алексей Крайнов. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Ярославский областной суд

Крайнов Алексей Александрович с 2014 года возглавлял Рыбинский городской суд Ярославской области, до этого 14 лет являлся председателем Тутаевского городского суда Ярославской области.

Предыдущий председатель ярославского облсуда Владимир Ананьев покинул свой пост летом 2019 года в связи с истечение срока полномочий.