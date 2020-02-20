Кемерово, 20 февраля, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В посёлке Сосновка Гурьевского района Кузбасса сегодня, 20 февраля, после капитального ремонта открылась современная цифровая школа.

Администрация Гурьевского муниципального района Кузбасса В посёлке Сосновка после капитального ремонта открылась современная цифровая школа

Как рассказали ИА REGNUM в районной администрации, Сосновская школа построена ещё в 1965 году. И одноэтажное кирпичное здание уже давно требовало обновления.

В рамках областного проекта «Моя новая школа», была капитально отремонтирована крыша, утеплён и обшит сайдингом фасад, сделан ремонт внутренних помещений, установлены новые оконные блоки и двери, утеплены полы, заменены инженерные сети и система электроснабжения. Школа оборудована индивидуальным тепловым пунктом. Также изменена планировка помещений и обеспечена доступность гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

«Это замечательный подарок к 55-летию школы, которое она отпразднует 1 сентября этого года, — сказал глава района Станислав Черданцев. — Желаю, чтобы школа, которая по своему техническому оснащению теперь идёт в ногу со временем, дарила детям радость познания мира и науки».

Сосновская общеобразовательная школа имеет агротехническое направление. И теперь у учебного заведения есть свой тепличный комплекс. Также дети будут изучать использование дронов в сельском хозяйстве — для чего закуплена специальная техника.

В кабинете технологии оборудована настоящая кухня, в кабинете физики — современная лаборатория, в ближайшее время заработает телестудия и откроются дополнительные курсы «Юный фермер», «Лаборатория опытов» и «Введение в агробизнес», «Основы ландшафтного проектирования», «Экономика и предпринимательство», «Лаборатория опытов».

На территории школы появились беговая дорожка, многофункциональный спортивный комплекс, волейбольная и детская игровая площадки.

На ремонт потрачено 77,4 млн рублей, на оснащение — 52,5 млн рублей.

В школе обучается более 180 детей из пяти населённых пунктов: деревень Кочкуровка и Чуваш-Пай, поселков Сосновка, Заречный и «Дом отдыха «Салаирский».