Москва, 20 февраля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Технические особенности электропоезда МЦД «Иволга» позволяют гибко подходить к количеству вагонов в составе поезда в зависимости от загруженности маршрута. Это обеспечивает большую, чем у аналогов пассажировместимость даже в часы пик.

Пресс-служба АО «Центральная ППК» «Иволга» подстраивается под пассажира

Электропоезда «Иволга» из 11 вагонов, способные перевозить более 3,5 тысячи пассажиров одновременно, сейчас курсируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). Отечественная «Иволга» отличается от зарубежных аналогов гибкой составностью и возможностью работы по системе многих единиц — электропоезд может состоять из 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 вагонов, что позволяет ему подстраиваться под нужды пассажиров и оператора перевозок.

Благодаря этому для максимального комфорта пассажиров на МЦД «Иволги» были увеличены до 11 вагонов по системе многих единиц.

«Инженеры Тверского вагоностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг» — прим. ред.) предусмотрели гибкую составность поезда именно для того, чтобы при соответствующем запросе быстро увеличить провозную способность линии, — отметил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов. — Это особенно важно при работе поезда в мегаполисе, где высокий пассажиропоток».

В целом, отмечают эксперты, МЦД за три неполных месяца работы успели органично вписаться в столичную транспортную инфраструктуру и приобрели заслуженную популярность у пассажиров: за это время двумя действующими маршрутами воспользовались более 15,5 миллиона человек. Кроме того, «Трансмашхолдинг» совместно с оператором проекта ̶ Центральной пригородной пассажирской компанией ̶ создали специальный диспетчерский центр, чтобы при необходимости осуществлять оперативный мониторинг состояния оборудования.

Пока тверские поезда курсируют по МЦД совместно с другими, но в планах столичных властей полностью заменить подвижной состав проекта на «Иволгу», которая была разработана в России с учетом таких особенностей эксплуатации, как плотный пассажиропоток в больших городах и непростые климатические условия.

«В совокупности с изначально большей вместимостью (например, максимальная вместимость «Иволги» из пяти вагонов на 7% выше, чем у зарубежных аналогов) и возможностью провозить велосипеды и багаж в специальных зонах, даже при высоком пассажиропотоке в «Иволге» у людей есть возможность ехать с удобством и комфортом. Также в этом поезде множество решений для проезда стоя — и прислонные панели, и удобные поручни, и широкие проходы», — подчеркнул председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Электропоезд быстро разгоняется (ускорение «Иволги» составляет 0,9 м/с² при 0,64−0,7 м/с² у аналогов) и плавно тормозит. При этом за счет технологии пневмоподвешивания, уровень шума и вибрации в салоне снижен до минимума. Пассажирам это дает возможность отдохнуть в поездке, почитать книгу или просто побыть в тишине, отмечают транспортные эксперты. Кроме того, в «Иволге» по всему салону доступны бесплатный Wi-Fi и множество USB-разъемов для подзарядки гаджетов.

На этом, по словам специалистов, преимущества поезда не заканчиваются. «В «Иволге» расширенные до 140 см дверные проемы, рядом с которыми реализована дополнительная подсветка и тепловая завеса, актуальная в холодное время года, а также система обеззараживания воздуха. В салоне много места и удобное расположение кресел, что позволяет пассажирам равномерно занимать пространство в салоне. И, конечно, отсутствие тамбуров, что очень ценят горожане, так как места в поезде действительно много», — отметил директор Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян.

Комфортные условия в поезде создавались с учетом всех требований безопасности. Так, «Иволга» оснащена комплексной системой видеонаблюдения и системой контроля бдительности машиниста, что также повышает безопасность поездок.

Вместе с тем «Иволга», успешно показавшая себя в условиях пригородно-городского сообщения в Москве, может быть также востребована в других городах и странах, отмечают транспортные эксперты: производственный и технологический уровень «Тверского вагоностроительного завода» позволяет удовлетворить экспортный спрос, создаваемый активным развитием железнодорожного сообщения в крупных городах. Кроме того, в настоящее время на базе предприятия создается крупнейший кластер транспортного машиностроения, в который войдут не только заводы и научно-образовательные организации, но и инновационные индустриальные парки и промышленные технопарки, что позволит ему транслировать свой опыт на всю отрасль.