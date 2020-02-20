«Иволга» подстраивается под пассажира
Москва, 20 февраля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Технические особенности электропоезда МЦД «Иволга» позволяют гибко подходить к количеству вагонов в составе поезда в зависимости от загруженности маршрута. Это обеспечивает большую, чем у аналогов пассажировместимость даже в часы пик.
Электропоезда «Иволга» из 11 вагонов, способные перевозить более 3,5 тысячи пассажиров одновременно, сейчас курсируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). Отечественная «Иволга» отличается от зарубежных аналогов гибкой составностью и возможностью работы по системе многих единиц — электропоезд может состоять из 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 вагонов, что позволяет ему подстраиваться под нужды пассажиров и оператора перевозок.
Благодаря этому для максимального комфорта пассажиров на МЦД «Иволги» были увеличены до 11 вагонов по системе многих единиц.
В целом, отмечают эксперты, МЦД за три неполных месяца работы успели органично вписаться в столичную транспортную инфраструктуру и приобрели заслуженную популярность у пассажиров: за это время двумя действующими маршрутами воспользовались более 15,5 миллиона человек. Кроме того, «Трансмашхолдинг» совместно с оператором проекта ̶ Центральной пригородной пассажирской компанией ̶ создали специальный диспетчерский центр, чтобы при необходимости осуществлять оперативный мониторинг состояния оборудования.
Пока тверские поезда курсируют по МЦД совместно с другими, но в планах столичных властей полностью заменить подвижной состав проекта на «Иволгу», которая была разработана в России с учетом таких особенностей эксплуатации, как плотный пассажиропоток в больших городах и непростые климатические условия.
Электропоезд быстро разгоняется (ускорение «Иволги» составляет 0,9 м/с² при 0,64−0,7 м/с² у аналогов) и плавно тормозит. При этом за счет технологии пневмоподвешивания, уровень шума и вибрации в салоне снижен до минимума. Пассажирам это дает возможность отдохнуть в поездке, почитать книгу или просто побыть в тишине, отмечают транспортные эксперты. Кроме того, в «Иволге» по всему салону доступны бесплатный Wi-Fi и множество USB-разъемов для подзарядки гаджетов.
На этом, по словам специалистов, преимущества поезда не заканчиваются. «В «Иволге» расширенные до 140 см дверные проемы, рядом с которыми реализована дополнительная подсветка и тепловая завеса, актуальная в холодное время года, а также система обеззараживания воздуха. В салоне много места и удобное расположение кресел, что позволяет пассажирам равномерно занимать пространство в салоне. И, конечно, отсутствие тамбуров, что очень ценят горожане, так как места в поезде действительно много», — отметил директор Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян.
Комфортные условия в поезде создавались с учетом всех требований безопасности. Так, «Иволга» оснащена комплексной системой видеонаблюдения и системой контроля бдительности машиниста, что также повышает безопасность поездок.
Вместе с тем «Иволга», успешно показавшая себя в условиях пригородно-городского сообщения в Москве, может быть также востребована в других городах и странах, отмечают транспортные эксперты: производственный и технологический уровень «Тверского вагоностроительного завода» позволяет удовлетворить экспортный спрос, создаваемый активным развитием железнодорожного сообщения в крупных городах. Кроме того, в настоящее время на базе предприятия создается крупнейший кластер транспортного машиностроения, в который войдут не только заводы и научно-образовательные организации, но и инновационные индустриальные парки и промышленные технопарки, что позволит ему транслировать свой опыт на всю отрасль.