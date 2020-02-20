Калуга, 20 февраля, 2020, 18:46 — ИА Регнум. В Калуге по состоянию на 18 февраля выявлено 137 водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. С участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения произошло 10 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Об этом 20 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

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«Госавтоинспекцией Калуги продолжается практика проведения сплошных проверок водителей транспортных средств на состояние опьянения. Так, с 21 по 24 февраля на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут останавливать все автомобили В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ. За управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления автомобилем от 1,5 до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы сроком на два года», — сказала Екатерина Линькова.

Напомним, в Калуге с начала 2020 года было зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и 66 ранено.