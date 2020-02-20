Ярославль, 20 февраля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Пилот пострадал при падении частного вертолёта в Ярославской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Ярославской области Место крушения

ЧП произошло в Переславском районе возле посёлка Веслево на базе отдыха «Попов луг». Частный вертолёт Robinson 44 при посадке задел линию электропередач и совершил жёсткую посадку.

По предварительным данным, в результате авиапроисшествия получил травмы пилот вертолёта, он был госпитализирован. Разлива горючего на месте ЧП не произошло.

Вертолёт получил механические повреждения лопастей и хвостовой части. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Магадане, при которой получили переломы пять человек.