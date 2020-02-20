Ярославль, 20 февраля, 2020, 16:23 — ИА Регнум. С 2021 года в Ярославской области 30% от общего числа сертификатов на приобретение и строительство жилья по программе «Молодая семья» будут получать семьи с одним-двумя детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Молодая семья

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молодые семьи в Ярославле собирали подписи под письмом Владимиру Путину с просьбой решить вопрос очереди по программе. Дело в том, что приоритет сейчас имеют многодетные семьи. Им и достаются все сертификаты.

«Родители, у которых один-два ребенка, год за годом не могли продвинуться в очереди. Квотирование позволит изменить эту ситуацию», — рассказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель.

Планируется, что в этом году сертификаты получат 159 молодых семей, включенных в списки в ноябре в порядке, установленном ранее. Неясно, произойдет ли увеличение финансирования программы в 2021 году. Если этого не произойдет, получится, что семьи с 1−2 детьми отнимут сертификаты многодетных.