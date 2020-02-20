Санкт-Петербург, 20 февраля, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Совокупное постоянное население Санкт-Петербурга и Ленинградской области к началу 2020 года превысило 7,27 млн человек. При этом миграция с зарубежными странами перестала давать прирост Петербургу. Это следует из данных, опубликованных Петростатом.

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленные

«За 2019 год численность населения в Санкт-Петербурге увеличилась на 14,2 тыс. человек, в Ленинградской области увеличилась на 28,0 тыс. человек и по предварительной оценке на 1 января 2020 года в городе она составила 5398,1 тыс., в области — 1875,9 тыс. человек», — сообщили в статистическом управлении.

Коэффициент рождаемости в 2019 году, по сравнению с предшествующим периодом, в Санкт-Петербурге снизился на 8,3%, в Ленинградской области — на 6,4%. Смертность превысила рождаемость в Петербурге на 0,3%, в Ленобласти — в 1,7 раза.

В 2019 году в Петербурге миграционная убыль населения составила 6552 человека, а в Ленобласти наблюдался миграционный прирост — 3321 человек.

«По миграции со странами СНГ наибольшее число выбывших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечено на территорию Кыргызстана и Украины. При этом максимальный миграционный прирост населения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается в миграционном обмене с Украиной», — констатировали в Петростате.

Тревожные данные показала статистика по причинам смертности. За январь-декабрь 2019 года зафиксировано увеличение смертности в городе и области от самоубийств — соответственно, на 8,2% и 15,0%, от болезней органов пищеварения — на 6,4% и 18,4%. В Петербурге на 3,7% возросла смертность от онкологических заболеваний, в области на 2,3% — от болезней органов дыхания.