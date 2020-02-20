Калуга, 20 февраля, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Сотрудниками Калужской таможни во взаимодействии с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Центральной оперативной таможни была пресечена поставка психотропного вещества на территорию России. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации и.о. заместителя начальника калужской таможни по правоохранительной деятельности Максима Позднякова.

Фото пресс-службы калужской таможни Пакет с порошком, который в своем составе содержит психотропное вещество.

«При получении международной посылки сотрудниками таможни был задержан житель Калуги. По документам в посылке находились заказанные через интернет из Китая кисти для макияжа. На самом деле в посылке находился пакет с порошком, который в своем составе содержит психотропное вещество. Запрещенный порошок изъят», — сказал Максим Поздняков.

В отношении задержанного калужанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ». Статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.