Санкт-Петербург, 20 февраля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Вступление известного шоумена Сергея Шнурова в «Партию роста» — очередной повод этой партии заявить о себе в медиапространстве, но это никак не связано с настоящей политикой. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 20 февраля директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По словам эксперта, для Шнурова вступление в партию и возможность избраться в Государственную думу — лишь очередная площадка для собственных выступлений и собственной реализации, не более. Что касается того, для чего это нужно «Партии роста», то приглашение Шнурова сделано для оживления «мертвого проекта».

«На мой взгляд, сколько в труп ни вливай крови, труп от этого живее не станет. Это как был мертворожденный проект, так и остается. Попытка сделать чудовище Франкенштейна и заставить его двигаться уместна для художественного фильма с элементом хоррора, но не для реальной жизни», — отметил собеседник агентства.

Привлечение столь известной медийной персоны в партию, по мнению Солонникова, сделано лишь для отвлечения внимания и создания информационных поводов, чтобы было что писать в медиа.

«Если кто-то реально подразумевает, что талантливый певец — лучшее, что может быть для образа депутата Государственной думы, мне кажется это ущербным. В качестве шоу, развлечения — да. В качестве темы, которую будут показывать по центральным каналам? Почему бы и нет. Как реальная политика — ни о чем», — подытожил Солонников.

О вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста» стало известно 20 февраля. Партийный билет музыкант получил из рук председателя партии Бориса Титова. В 2021 году партия намерена принимать участие в выборах в Государственную думу, по словам Титова, партия намерена изменить свою программу «в соответствии с новыми вызовами» для того, чтобы войти в федеральный парламент.