Санкт-Петербург, 20 февраля, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Почти треть брачных союзов, заключенных в Санкт-Петербургу в 2019 году, состоялась между гражданами, не зарегистрированными в Северной столице. Таким образом, Петербург превратился в столицу свадебного туризма.

Дарья Драй ИА REGNUM Свадьба в Петербурге

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, в прошлом году из 49 381 браков, зарегистрированных в городе, 29,5% всех свадебных церемоний были проведены жителями других городов России и зарубежных стран.

«Эта цифра растет на протяжении последних лет, начиная с 2012 года, что свидетельствует о привлекательности дворцов и отделов ЗАГС Санкт-Петербурга», — заявили 20 февраля в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.

С участием иностранных граждан в 2019 году было зарегистрировано 7 010 браков. При этом 925 женившихся или вышедших замуж в Петербурге — из 85 стран дальнего зарубежья, чаще всего из Египта (63), Израиля (53), Афганистана (48), Великобритании (45), Италии (45), Германии (41), Пакистана (33), Китая и Туниса (по 23). Еще 6 283 гражданина — представители 15 стран — бывших республик СССР.

И.о. председателя Комитета по делам ЗАГСАлександр Забайкин обратил внимание на тенденцию увеличения среднего возраста вступающих в брак. Возраст вступающих в первый брак в Петербурге составляет 28 лет для женщин и 29 лет для мужчин. Повторно женщины в среднем выходят замуж в 39 лет, а мужчины — в 42 года.