Пермь, 20 февраля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В Пермском академическом Театре-Театре состоится благотворительный показ мюзикла «Музыка жизни 2: первый концерт», об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Проект реализован благотворительным фондом и командой пермских профессиональных артистов и музыкантов. Все собранные с продажи билетов средства будут направлены на помощь детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями», — отметили в пресс-службе театра.

Примечательно, что жители города широко откликнулись на указанное событие — все билеты на спектакль уже проданы. В будущем предполагается, что мюзикл будет показан еще несколько раз.

Одной из основных задач благотворительного вечера — это привлечь внимание жителей Перми к проблеме онкологических заболеваний, особенно к тому факту, что эта болезнь не является приговором — 8 из 10 детей излечиваются от рака.

В постановке, которая будет показана зрителям 26 февраля, примут участие, в том числе дети, которые успешно побороли болезнь.