Ярославль, 20 февраля, 2020, 15:21 — ИА Регнум. 20 февраля мэр Ярославля Владимир Волков встретился с сотрудниками троллейбусного депо № 1, которое власти решили отдать под застройку жилыми домами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сотрудники предприятия.

Троллейбусное депо

На встрече присутствовал и директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов. По словам сотрудников, их предупредили о предстоящем переезде в депо № 2 на улице Гагарина. Оно должно произойти до 1 апреля. До конца февраля работникам вручат уведомления об изменений условий труда.

Ранее власти заявляли, что большую часть троллейбусов переведут в трамвайное депо на Ленинградском проспекте. При этом также назывался срок 1 апреля, который эксперты называли нереальным ввиду неготовности инфраструктуры.

По словам сотрудников депо, теперь время переезда на Ленинградский проспект переносится на осень. Работники опасаются, что этого не произойдет вообще, а части людей придется уволиться из-за дублирования функций.

В мэрии города обещают, что о планах по выводу депо из центра города расскажут в ближайшее время.