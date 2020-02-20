Екатеринбург, 20 февраля, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Экспертный клуб «Урал-Евразия» (Екатеринбург) подписал соглашение о сотрудничестве с «Организацией объединенной молодежи» Киргизии в сфере защиты памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экспертный клуб «Урал-Евразия»

По словам главы клуба Константина Погорельского, стороны уже вызвались помочь ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла. В частности, в Бишкеке живёт единственный оставшийся в живых ветеран — участник легендарной панфиловской дивизии.

Кроме того, было предложено привести в должный вид памятник в Невьянске (Свердловская область), посвящённый жителям Узбекистана и Киргизии, работавших на уральских предприятиях в годы войны.

Документ был заключен на полях международного круглого стола «Подвиг народа-победителя: общая история и общая память на пространстве бывшего СССР» в Екатеринбурге. Вместе с Погорельским соглашение подписал президент «Организации объединенной молодежи» Киргизии Аскар Шайкидинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на том же круглом столе министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов предложил делегациям из Казахстана и Киргизии принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Екатеринбурге. Предложение было поддержано участниками мероприятия.