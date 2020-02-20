В Ярославле установили пулемёт с блинами
Ярославль, 20 февраля, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославле начался монтаж выставки масленичных кукол, которая по традиции проходит на улице Андропова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кукол делают ученики и педагоги школ, школ искусств, домов культуры и других учреждений. Выставка пользуется большой популярностью у горожан и туристов.
Зрителей привлекают различные образы Масленицы. В этом году одной из самых интересных стал образ пулеметчика, лента которого заправлена блинами. Зрители заметили, что пулемет (видимо, случайно) направлен в сторону областного правительства.
Неподалеку расположилась Масленица — Анжелина Джоли.
Ближе к мэрии установлена Масленица-медведица: медведь изображен на гербе Ярославля.
Есть и целые композиции, например, из персонажей сказки «Курочка Ряба».
В этом году февраль в Ярославле аномально теплый. Куклы стоят на фоне зеленой травы.
Выставка продлится до окончания масленичной недели.