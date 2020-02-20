Ярославль, 20 февраля, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославле начался монтаж выставки масленичных кукол, которая по традиции проходит на улице Андропова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка в Ярославле

Кукол делают ученики и педагоги школ, школ искусств, домов культуры и других учреждений. Выставка пользуется большой популярностью у горожан и туристов.

Выставка в Ярославле

Зрителей привлекают различные образы Масленицы. В этом году одной из самых интересных стал образ пулеметчика, лента которого заправлена блинами. Зрители заметили, что пулемет (видимо, случайно) направлен в сторону областного правительства.

Выставка в Ярославле

Неподалеку расположилась Масленица — Анжелина Джоли.

Выставка в Ярославле

Ближе к мэрии установлена Масленица-медведица: медведь изображен на гербе Ярославля.

Выставка в Ярославле

Есть и целые композиции, например, из персонажей сказки «Курочка Ряба».

Выставка в Ярославле

Выставка в Ярославле

В этом году февраль в Ярославле аномально теплый. Куклы стоят на фоне зеленой травы.

Выставка в Ярославле

Выставка в Ярославле

Выставка продлится до окончания масленичной недели.