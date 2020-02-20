Санкт-Петербург, 20 февраля, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Музыкант и общественный деятель Сергей Шнуров возглавит списки кандидатов в Государственную думу от «Партии роста», об этом заявил в четверг, 20 февраля, в Петербурге председатель всероссийской политической партии «Партия роста», бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

ИА REGNUM Сергей Шнуров

Соответствующее заявление Титов сделал после того, как было объявлено о вступлении Сергея Шнурова в партию.

«Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила где-то в виде «Партии роста». Уверен, что вам я пригожусь совершенно точно, по крайне мере, внесу яркие краски, со мной будет явно веселей», — сказал Шнуров на встрече с петербургским активом партии.

В рамках поездки Бориса Титова в Петербург, совместно с Оксаной Дмитриевой, руководителем фракции «Партия роста» в законодательном собрании Санкт-Петербурга, лидер партии встретился с председателями региональных отделений «Партии роста» Северо-Западного федерального округа.

Участники встречи обсудили стратегию выборных кампаний в 2020 и 2021 годах.