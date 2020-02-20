Анадырь, 20 февраля, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Военнослужащие Росгвардии Чукотки после месячной подготовки совершили восхождение на 577-метровую высоту, на вершину горы Святого Дионисия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии Восхождение на вершину горы Святого Дионисия

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Восхождение росгвардейцы приурочили ко Дню защитника Отечества.

Пресс-служба Росгвардии Восхождение на вершину горы Святого Дионисия

Большую помощь в подготовке военным оказало Чукотское отделение Русского географического общества. Председатель отделения Владимир Сертун сопровождал группу к подножию горы и координировал действия военных во время восхождения.

Перед восхождения росгвардейцы достигли 370-метровой высоты, где установлен Поклонный крест в память о погибшем экипаже вертолета, который потерпел здесь крушение в 1982 году.

Сложнейшие погодные условия, сильный ветер, глубокий снег не помешали группе подняться на вершину горы и установить там государственный флаг России. Совершать такие восхождения росгвардейцы Чукотки планируют теперь ежегодно.

Пресс-служба Росгвардии Восхождение на вершину горы Святого Дионисия

Как сообщало ИА REGNUM, из Хабаровска стартовал лыжный 100-дневный переход бойцов Восточного военного округа до Москвы.