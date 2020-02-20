Пермь, 20 февраля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» получил две награды на своем 190-м фестивале «Пять вечеров на Кипре», об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пять вечеров на Кипре»

Учреждение культуры было отмечено дипломом «За сохранение театральных традиций и высокую миссию приобщения к русской культуре соотечественников за рубежом», а также призом «За высокий художественный уровень и талантливое исполнение».

На сцене театра «Маркидео» в городе Пафос артисты театра Сергея Федотова представили спектакль «Ханума», полюбившийся пермской публике.

«Специально для спектакля «Ханума» кипрским художником Михаилом Эбаноидзе были придуманы эксклюзивные декорации. Одну из ролей в спектакле исполнил Сергей Сафарян — актер Тбилисского государственного армянского драматического театра им. П. Адамяна. В музыкальной комедии «Ханума» принял участие ансамбль грузинского танца «Ромиосини», — отметили в пресс-службе театра.

Напомним, Пермский театр «У Моста» был основан Сергеем Федотовым в 1988 году, в 2019 году театр был признан «Лучшим региональным театром России» по версии премии «Звезда Театрала».