Президент России Владимир Путин в четверг, 20 февраля, принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ России). В ходе коллегии будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2019 году и определены приоритетные задачи на 2020 год. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

12:05 20.02.2020 «Прошедший 2019 год был для ФСБ России напряженным и непростым, — заявил, открывая коллегию ФСБ, президент Владимир Путин, — Однако сотрудники ФСБ вместе с коллегами из других ведомств сумели оперативно и профессионально нейтрализовать серьезные вызовы и риски для национальной безопасности России». Путин поблагодарил всех сотрудников ФСБ и ее подразделений за службу, за грамотные действия, за проявленное мужество и решительность.

12:11 20.02.2020 Борьба с терроризмом остается среди приоритетных, главных задач для ФСБ России, заявил Владимир Путин. «За отчетный период удалось сохранить позитивную динамику. Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться — с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м. При этом предотвращено 57 таких преступлений, в том числе 34 теракта. Мы с вами отдает себе отчет в том, что это такое, и в том, какие последствия были бы, если бы вам этого сделать не удалось. Положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе по выявлению и ликвидации так называемых «спящих» ячеек террористов, по пресечению каналов террористических групп и поставок им оружия», — сказал президент на коллегии ФСБ.

12:12 20.02.2020 В России в 2019 году удалось сохранить позитивные тенденции в борьбе с терроризмом, заявил 20 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Читайте подробнее: Путин заявил о позитивных тенденциях в борьбе с терроризмом

12:13 20.02.2020 ФСБ. gov.ru

12:14 20.02.2020 Владимир Путин особо отметил развитие сотрудничества с зарубежными спецслужбами в деле борьбы с терроризмом. «Так, благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники. Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Безусловно, будем отвечать им тем же», — сказал президент на коллегии ФСБ России.

12:20 20.02.2020 Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ отметил растущую востребованность международного банка данных по противодействию терроризму. Количество запросов, в основном от зарубежных партнеров, выросло в 2,6 раза, примерно с 10 тысяч до 26 тысяч. «Такое информационное взаимодействие серьезно повышает эффективность глобальных антитеррористических усилий. Я прошу и впредь наращивать активную, наступательную борьбу с террором <…> поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего праздника 75-летия Победы», — сказал президент.

12:20 20.02.2020 Федеральной службе безопасности РФ следует обратить особое внимание на антикоррупционную защиту национальных проектов. С такой просьбой к ФСБ сегодня, 20 февраля, в ходе коллегии ведомства обратился президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что ФСБ должна наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на нацпроекты, не мешая работе по их реализации. Читайте также: Путин призвал ФСБ обратить внимание на антикоррупционную защиту нацпроетков

12:23 20.02.2020 Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжения борьбы с экстремизмом, в ходе которой надо опираться на поддержку общества. «Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию. Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены», — сказал глава государства. Во взаимодействии с обществом и СМИ он призвал формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и проявлениях.

12:27 20.02.2020 «Активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается, — заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ России, говоря о работе российской контрразведки. — Ваша задача — действовать надежно, эффективно, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружения, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые дают конкурентные преимущества для нашей страны».

12:30 20.02.2020 Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности 20 февраля. kremlin.ru

12:33 20.02.2020 В последние годы отмечается рост угроз в сфере информационной безопасности, отметил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ России. Растет количество масштабных и скоординированных кибератак, в ряде стран созданы специальные центры для проведения таких акций, разрабатываются стратегии превентивного применения киберсредств. «По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия безусловно будет только нарастать. Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом, с опережением строить свою работу по защите интересов России», — сказал Путин.

12:36 20.02.2020 Президент России на коллегии ФСБ указал спецслужбе уделить особое внимание защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных российских компаний. «Кроме того, нам необходимо в рамках своей компетенции обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций», — сказал Владимир Путин.

12:38 20.02.2020 Российские спецслужбы будут помогать американским коллегам в борьбе с терроризмом, ведь информация от США помогла предотвратить теракт в России в прошлом году. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Подробности в материале: Путин пообещал ФБР помощь от России

12:43 20.02.2020 В России необходимо с опережением выстраивать свою защиту от киберугроз, заявил 20 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Читайте подробнее: Путин поручил ФСБ с опережением выстраивать защиту России от киберугроз

12:44 20.02.2020 Перед Пограничной службой ФСБ России стоят задачи по совершенствованию охраны рубежей России, сказал президент РФ, выступая на коллегии ФСБ России. «По итогам 2019 года протяженность участков границы с усовершенствованной инфраструктурой доведена почти до 70 процентов. Техническая оснащенность погранорганов возросла до 80 процентов, а доля современных образцов вооружений увеличилась до более чем 63 процентов. Это хорошие результаты. Следует и дальше наращивать работу по обустройству и дооснащению пограничной инфраструктуры, активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, которые заметно повышают эффективность пограничных органов и при этом делают более удобными и необременительными пограничные формальности для законопослушных граждан и наших зарубежных гостей», — сказал Владимир Путин.

12:46 20.02.2020 «Хочу вас всех поблагодарить за добросовестное выполнение поставленных перед вами задач. Уверен, что вы и впредь будете действовать профессионально, также эффективно и надежно», — этими словами президент Владимир Путин завершил своё выступление на заседании коллегии ФСБ России.

12:50 20.02.2020 Президент России Владимир Путин поблагодарил Соединенные Штаты за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге в конце 2019 года. Читайте также: Путин выразил благодарность США за помощь в предотвращении теракта в России

12:52 20.02.2020 ФСБ. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

12:59 20.02.2020 Безопасность в ходе празднования 75-летия Победы должна быть обеспечена на самом высоком уровне, сделать это следует ФСБ России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 февраля на заседании коллегии ведомства. Читайте также: Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность в День Победы

13:07 20.02.2020 Активность зарубежных спецслужб в России не снижается, Федеральной службе безопасности необходимо действовать эффективно в плане контрразведки. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Об этом: Путин рассказал об активности зарубежных спецслужб в РФ

13:19 20.02.2020 Сообщение о выступлении Владимира Путина на коллегии ФСБ России появилось в Twitter-аккаунте президента России. https://twitter.com/KremlinRussia/status/1230435142851846144

14:17 20.02.2020 Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. kremlin.ru