Ярославль, 20 февраля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. «Ярославльводоканал» восстанавливает размыв грунта на улице Пирогова в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

«Ярославльводоканал» Работы на улице Пирогова

По словам специалистов, причиной происшествия стала аномально теплая погода, которая вызвала движение подземных вод.

«Резкое потепление и подвижки грунта привели к разрушению свода трубы, пролегающей в районе улицы Пирогова. Специалисты «Ярославльводоканала» оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и в срочном порядке приступили к устранению дефекта. В настоящее время участок огорожен, движение транспорта и пешеходов по нему прекращено. На месте работает ремонтная бригада. Участок поврежденного коллектора в ближайшее время заменят», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службу «Ярославльводоканала».

После замены поврежденного коллектора дорожное полотно будет восстановлено.