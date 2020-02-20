Ярославль, 20 февраля, 2020, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославле будут модернизированы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru ТЭЦ в Ярославле

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики страны одобрила заявку на их реконструкцию. Распоряжение об утверждении перечня генерирующих объектов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В Ярославской области остро стоит проблема износа основного оборудования тепловых электростанций, особенно на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, построенных в 50 — 60-х годах ХХ века, — пояснил заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец. — Провести масштабную модернизацию без привлечения инвестиций невозможно. Губернатор Дмитрий Миронов лично доказывал необходимость включения проектов от Ярославской области в эту программу, и на всех этапах прохождения заявки и после корректировки проектов он проводил переговоры на федеральном уровне».

Объем инвестиций в модернизацию ТЭЦ составит 2,2 миллиарда рублей. Реконструкция должна завершится в 2024 году.