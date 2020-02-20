Санкт-Петербург, 20 февраля, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Дорожное движение на участке кольцевой автодороги (КАД) Петербурга, проходящем по гребню дамбы в Финском заливе, будет полностью перекрыто из-за испытаний пролетного строения автодорожного моста судопропускного сооружения С-2. Об этом сообщает 20 февраля дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Перекрытие движения на участке (7-й км внешнего кольца, 131-й км внутреннего кольца) будет действовать в течение одного часа в ночь на субботу, 22 февраля, с 02:00 по 03:00 мск.

Дирекция КЗС просит водителей транспортных средств учитывать временную остановку движения по участку КАД на КЗС при составлении своего маршрута, а также следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, и соблюдать скоростной режим.