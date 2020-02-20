Ярославль, 20 февраля, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля подписала соглашение с региональном фондом капремонта о погашение долга за муниципальное имущество. Об этом на заседании комиссии по ЖКХ в муниципалитете Ярославля рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Ольга Югова.

Мэрия Ярославля

Всего мэрия должна по взносам за капремонт 154 млн рублей. Согласно мировому соглашению, городские власти возвращают долг по 2 млн 800 тыс рублей в месяц. Возврат долга производится в «общий котел». В домах, где жители перевели взносы на специальные счета, долги мэрии зависли. Сумма задолженности по таким домам составляет большую часть долга — около 90 млн рублей. Депутаты считают такую ситуацию несправедливой.

«Жители, которые самостоятельно занимаются накоплением средств на капремонт, выпали из бюджетного финансирования. Это несправделиво», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Соглашение с фондом возникло в результате судебных исков фонда к мэрии города. Жильцы домов, которые сами распоряжаются деньгами, с такими исками не обращаются. Депутаты говорят, что взносы за капремонт включены в плату за социальный найм, которую городские власти взимают с квартиросъемщиков. Куда уходят их деньги, неизвестно.

В мэрии говорят о недофинансирование всей отрасли ЖКХ, которое составляет около 1 миллиарда рублей в год.