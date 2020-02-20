Дублин, 20 февраля, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Известный ирландский драматург и кинорежиссер Мартин Макдонах снимет очередной фильм, об этом сообщает издание Deadline.

By Tabercil Кинорежиссер Мартин Макдонах

Картина получит название «Банши Инишира», съемки начнутся летом 2020 года, а бюджет картины составит $20 млн.

В ленте примут участие известный актеры Колин Фаррелл и Брендан Глисон, знакомые поклонникам творчества Макдонаха по фильму «Залечь на дно в Брюгге».

Режиссер выступит также в роли сценариста к ленте. Примечательно, что она получила тоже название, что и написанная ранее пьеса драматурга, которую он не стал публиковать.

Напомним, Мартин Макдонах дебютировал в кинематографе с короткометражной лентой «Шестизарядник», после чего он снял три полнометражные ленты, последняя из которых «Три билборда на границе Эббинга» удостоилась двух премий Оскар.