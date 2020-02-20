Калуга, 20 февраля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. В Калужской области ранее судимый 32-летний житель Обнинска фиктивно зарегистрировал 35 иностранных граждан по месту своего жительства в жилом доме на проспекте Ленина, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации отдела дознания ОМВД России по городу Обнинску

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Данный факт был выявлен сотрудниками отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел. Проверкой установлено, что владелец квартиры реально не предоставлял своё жилое помещение для проживания иностранцев. По версии правоохранителей, за фиктивную регистрацию с каждого мигранта мужчина брал плату в размере 500 рублей.

В действиях владельца «резиновой» квартиры» усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». По завершению расследования уголовное дело будет передано в суд.