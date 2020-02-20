Тула, 20 февраля, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Опыт Тульской области по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют транслировать на другие субъекты федерации. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 19 февраля на совещании с представителями дорожного комплекса Тульской области, которое провёл министр транспорта РФ Евгений Дитрих совместно с губернатором Алексеем Дюминым.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Министр транспорта РФ Евгений Дитрих совместно с губернатором Алексеем Дюминым провел совещание в Туле

На совещании Евгений Дитрих отметил, что в 2019 году в Тульской области план работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» исполнен на 100%. При этом в регионе в десять раз перевыполнили показатели по использованию технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Опыт региона теперь намерены транслировать в других субъектах.

«Работы проведены качественно и на совесть. Импонирует желание Тульской области активно работать на развитие дорожной сети, расширение улиц, строительство развязок. В целом выполнение нацпроекта можно оценить на твердую четверку с плюсом», — подчеркнул Евгений Дитрих.

Как отметил глава региона, работы по нацпроекту продолжились в 2020 году. В общей сложности с 2017 года по приоритетному и национальному проектам в нормативное состояние приведено 537 км дорог.

«Нацпроект не только охватывает городские агломерации и места концентрации ДТП, но и включает в себя работы на региональных дорогах, а также мероприятия по снижению аварийности и смертности в результате ДТП. Первые результаты жители видят уже сейчас», — сказал Дюмин.

По данным, которые привёл министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, что в 2019 году в рамках нацпроекта в регионе отремонтировано 62 дороги общей протяженностью почти 200 км, на 2020 год планируется ремонт 48 объектов в 144,4 км на сумму 2,5 млрд рублей. Также в регионе устанавливают автоматические пункты весового контроля и камеры видеофиксации — к концу 2024 года на дорогах области будет действовать не менее 190 стационарных камер. Эффект от реализации нацпроекта уже ощутим — в 2019 году целевой показатель по снижению смертности в ДТП выполнен на 103%. В 2020 году планируется установить камеры на 11 перекрёстках, двух пешеходных переходах, на восьми скоростных участках — на эти цели из бюджета региона выделено 30 млн рублей. Таким образом камеры появятся на всех местах концентрации ДТП.

Также Алексей Дюмин напомнил, что Тульская область подключилась к проекту «Улица Победы», реализуемому Минтранспорта РФ к 75-летию Победы.

«В регионе много улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, знаменитых оружейников, которые помогали ковать Победу. Мы свято чтим их подвиги. В 2020 году в рамках национального проекта в Туле будут отремонтированы улица Маршала Жукова и улица генерала Болдина, командира 50-й армии, сражавшейся на тульской земле. Для нас это ещё один способ в год 75-летия Победы отдать дань уважения героям», — сказал глава региона.