Калуга, 20 февраля, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Делегация Калужской области с 20 по 23 февраля принимает участие в крупной международной туристической выставке Sajam Turizma в сербском Белграде. Вместе с калужанами в белградской выставке также участвуют представители 10 регионов России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по развитию туризма.

Admoblkaluga.ru Российская экспозиция на выставке в Белграде

Свои туристические возможности российские регионы представили в единой экспозиции. Российский стенд знакомит с культурным и историческим наследием страны, отдыхом на природе, паломническими направлениями, народными традициями и ремёслами. Из калужских достопримечательностей на общероссийском стенде представлены арт-парк «Никола-Ленивец», международный этнографический парк «Этномир» и Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. В рамках выставки будет организован гастрономический час «Вкусы России», где среди традиционных блюд русской кухни представят эксклюзивный старинный десерт — калужское тесто.

Напомним, международная туристическая выставка Sаjam Turizma в Белграде проводится 42 года. Она имеет статус крупнейшей выставки на Балканах, где количество посетителей превышает 70 тысяч человек. Ежегодно в Sаjam Turizma участвует более 900 экспонатов из 50 стран мира и 12 тыс. 500 бизнес-посетителей.