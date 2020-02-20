Барнаул, 20 февраля, 2020, 08:12 — ИА Регнум. В социальных сетях набирает обороты скандал вокруг старого сайта профессионального образовательного учреждения «Алтайский государственный колледж» (АГК), на главной странице которого общественники обнаружили действующие ссылки на ресурсы, рекламирующие услуги женщин с низкой социальной ответственностью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта altgk.ru по состоянию на утро 20 февраля 2020 года Так выглядит главная страница старого сайта профессионального образовательного учреждения «Алтайский государственный колледж»

Тем любопытнее кажется текст из размещённого рядом обращения директора колледжа Любови Гражданкиной, где, в частности, сказано: «Сегодня на рынке труда востребованы не просто специалисты, а лидеры своей профессии, креативно мыслящие, способные быстро перестраивать свою профессиональную деятельность в условиях современного производства, готовые анализировать ситуацию и прогнозировать развитие профессиональных событий. Таких специалистов уже много лет готовят в нашем колледже».

В колледже корреспонденту «ТОЛКа» рассказали, что домен, о котором идет речь, больше не принадлежит образовательному учреждению, поэтому удалить интим-разделы из меню программисты колледжа не могут. Сейчас портал АГК расположен на странице www.алтгк.рф. К решению проблемы подключили прокуратуру.