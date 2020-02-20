В Калужской области в 2019 году рождаемость снизилась на 13%
Калуга, 20 февраля, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году отмечено снижение рождаемости по сравнению с 2018 года на 13%. Специалисты видят причину в том, большая часть рожениц — представительницы малочисленных поколений 90-х годов, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной коллегии управления записи актов гражданского состояния.
По словам начальника регионального управления ЗАГС Ольги Сидоровой, в последнее время в области чаще рождаются вторые и последующие дети. Из 9 тыс. 103 зарегистрированных рождений 35% — это первый ребёнок, 39,4% — второй ребёнок, 17,2% — третий ребёнок, 8,4% — четвертый и последующие дети. Двойняшек родилось 214. В регионе больше рождается мальчиков, чем девочек, но ненамного. В 2019 году мальчиков родилось 52%, а девочек — 48%. Количество браков уменьшилось на 1,9%. Зато на 7,6% стало больше разводов.
Всего за 2019 год органами ЗАГС Калужской области было зарегистрировано 38 тыс. 264 акта гражданского состояния.