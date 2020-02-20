Калуга, 20 февраля, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году отмечено снижение рождаемости по сравнению с 2018 года на 13%. Специалисты видят причину в том, большая часть рожениц — представительницы малочисленных поколений 90-х годов, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной коллегии управления записи актов гражданского состояния.

Admoblkaluga.ru Доклад начальника регионального управления ЗАГС Ольги Сидоровой

По словам начальника регионального управления ЗАГС Ольги Сидоровой, в последнее время в области чаще рождаются вторые и последующие дети. Из 9 тыс. 103 зарегистрированных рождений 35% — это первый ребёнок, 39,4% — второй ребёнок, 17,2% — третий ребёнок, 8,4% — четвертый и последующие дети. Двойняшек родилось 214. В регионе больше рождается мальчиков, чем девочек, но ненамного. В 2019 году мальчиков родилось 52%, а девочек — 48%. Количество браков уменьшилось на 1,9%. Зато на 7,6% стало больше разводов.

Всего за 2019 год органами ЗАГС Калужской области было зарегистрировано 38 тыс. 264 акта гражданского состояния.