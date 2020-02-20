Салехард, 20 февраля, 2020, 07:03 — ИА Регнум. Учёные Научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета создали 3D модель ледника Обручева. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Пресс-служба главы ЯНАО Момент изучения ледника Обручева

Высокоточное описание ледника Обручева, его озёр, границ снега и льда, поможет учёным в дальнейших исследованиях последствий глобального изменения климата для ледников Полярного Урала.

Ледник Обручева в научном мире считается эталоном для исследования баланса-массы ледника. С 1980-х годов систематические наблюдения над уникальным объектом прекратились. Возобновились лишь в августе 2019 года.

На леднике Обручева были проведены геодезические работы для получения его современной поверхности и геофизические исследования для построения карты его мощности, сделан ортофотоплан объекта.

Выяснилось, что ледник Обручева с 1953 года сократился более чем в два раза по площади и длине. Результаты исследований указывают на необходимость дальнейшего мониторинга динамики ледников, что позволит оценивать опасность и прогнозировать возможные риски.