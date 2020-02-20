Новосибирск, 20 февраля, 2020, 04:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области в январе 2020 года снизились цены производителей промышленных товаров — в среднем на 1,7% по сравнению с декабрём 2019 года, сообщает Новосибирскстат.

Скриншот со страницы официального сайта Новосибирскстата

В добыче полезных ископаемых цены упали на 12,6%: на антрацит — на 15,5%, обогащённый уголь — на 8,4%, щебень — на 2,9%. Одновременно подорожали сырая нефть - на 10,5%, природный дробленый камень — на 5%.

В обрабатывающих производствах цены в среднем стали поднялись на 0,3%: на электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт, электродвигатели постоянного тока прочие, генераторы постоянного тока — на 13,1%, ювелирные изделия и их части - на 12,9%, азот - на 5%, пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства — на 3,8%, средства дезинфекционные - на 2,7%, пестициды — на 2,2%. Снижение цен произошло и на смесители кормов — на 11,3%, дисковые бороны — на 6,5%, культиваторы - на 4,1%.

В производстве пищевых продуктов питания заметнее всего выросли ценына хлебцы, сухари, гренки — на 13,5%, имбирные печенье и пряники - на 12,1%, сливочное масло — на 8,6%, вареные мясные колбасы (колбаски) - на 6,4%, говядину — на 6%. Снизилась стоимость на мороженую рыбу — на 8,7%, рыбное мороженое филе — на 3,5%.

«В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы снизились на 14,9% по причине снижения тарифов на сбор, обработку и утилизацию отходов на 21,1%», — уточняет региональный орган статистики.