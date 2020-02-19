Тюмень, 19 февраля, 2020, 21:20 — ИА Регнум. В Тюмени полицейские кинологи проводили с почётом на пенсию коллегу — немецкую овчарку Керри. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Кэрри и её напарник Пётр Колосов

Полное имя Кэрри — Астория Блэк Виктори. Прибыла она на службу в конце 2012 года. Она прошла обучение по профилю «Обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов». И несла службу наравне со старшим инспектором кинологом Петром Колосовым, заступая на суточные дежурства.

Кэрри многократно выезжала в служебные командировки на Северный Кавказ, работала на чемпионате мира по футболу в Саранске и Москве.

После выхода на пенсию Кэрри проживает дома у своего напарника Петра Колосова.