Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Заксобрания вступились за уволенного сегодня главврача СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» Алексея Яковлева. Несколько парламентариев обратились по этому поводу к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Елена Молчанова ИА REGNUM КПП больницы им. Боткина в Петербурге

Напомним, трудовой договор с главным врачом больницы расторгнут по инициативе городского комитета по здравоохранению. Как предполагается, причиной стал побег четверых пациентов, находившихся в больнице на карантине в связи с подозрением на коронавирус. Троих из них удалось вернуть в стационар.

Читайте также: Главврача Боткинской больницы Петербурга уволили после побегов пациентов

Депутаты настаивают на отмене решения об увольнении главврача, которое принял глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Парламентарии указывают, что многие из них лично знают Яковлева как одного из лучших учеников и последователей главного внештатного инфекциониста комитета по здравоохранению Азы Рахмановой, и возмущены «скоропалительностью и бездумностью принятого решения».

«Ситуация с увольнением безупречного врача и администратора сложнейшего и опаснейшего объекта здравоохранения, заслуженного вирусолога российского и мирового масштаба из-за побега пациентов с подозрением на коронавирус требует серьезного медицинского исследования, вдумчивого анализа и административного разбирательства. Мы не можем разбрасываться людьми такого масштаба», — подчеркивают депутаты.

Они напоминают, что Яковлев является заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук и профессором. «Взываем к Вашему благоразумию, отмените принятое Д.Г. Лисовцом решение», — требуют депутаты.

Документ подписали члены фракции КПРФ Ирина Иванова и Ольга Ходунова, беспартийные Максим Резник и Михаил Амосов, «яблочник» Борис Вишневский, представители «Партии роста» Сергей Трохманенко и Оксана Дмитриева, «справороссы» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, а также руководитель петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Читайте также: «Меня тут будут держать пожизненно?»: Ильину возмущает бессрочный карантин

Напомним, первой и самой известной беглянкой из больницы им. Боткина стала 32-летняя Алла Ильина, которую суд повторно отправил в принудительный карантин в ту же больницу. Еще одна совершившая побег гражданка — Анна Рыбакова — скрылась и не пришла на суд, который 19 февраля принял решение водворить ее в карантин.