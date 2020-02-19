Минск, 19 февраля, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Белоруссии за 2019 год составила 1,0909 тыс. белорусских рублей. Об этом говорится в опубликованном бюллетене Белстата «Основные социально-экономические показатели по Республике Беларусь, областям и городу Минску».

ИА REGNUM Белорусские рубли и копейки

По курсу Нацбанка Белоруссии на 31 декабря сумма в 1 090 белорусских рублей была эквивалентна $518, а по среднему официальному курсу за январь-декабрь 2019 года — $521.

Самый высокий показатель номинальной оплаты труда традиционно зафиксирован в Минске (1,5243 тыс. бел. руб.), а самый низкий — в Могилёвской области (898,5 бел. руб.).

Белстат

В 2018 году этот показатель, с учетом микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчинённости, составил 971,4 бел. руб. и не достиг культовых $500 в эквиваленте. Данные за 2019 год в бюллетене Белстата приведены без учёта таких организаций.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии