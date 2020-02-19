Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым поинтересовался ходом реализации проекта создания городского арт-парка «Тучков буян» на территории, которая ранее была отдана под строительство «судебного квартала».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Беглов

О подробностях разговора, состоявшегося в ходе поездки президента в Петербург 19 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы сейчас провели международный конкурс по арт-парку, — доложил Беглов главе государства. — Сейчас будет большой конкурс. Думаю, где-то в июне определим победителя этого конкурса. Выбрали восемь компаний и начинаем развивать арт-парк, как Вы и говорили. У нас будет большая набережная от Тучкова моста до Биржевого моста».

«Мы занимаемся судебным кварталом, есть свои небольшие сложности, но мы их все преодолеем. Технические вопросы есть, но технические вопросы всегда можно решить», — добавил губернатор.

«Что касается арт-парка, то для федерального бюджета это не так безобидно», — с улыбкой заметил Владимир Путин.

«Да, это правда. Поэтому я говорю ещё раз спасибо от всех жителей», — сказал Беглов.

«Когда вы планируете реализовать весь проект?» — уточнил президент.

«В июне у нас закончится международный конкурс, мы определим победителя и тогда уже определимся. В течение двух лет, наверное. Два — два с половиной года проектирование и строительство», — ответил градоначальник.

«То есть за два года Вы планируете?» — переспросил Путин.

«Ну постараемся за два — два с половиной года. Потому что мы там уже котлован сделали, чаша уже есть. Но, вообще, я хочу сказать, Владимир Владимирович, это впервые за историю Ленинграда, Санкт-Петербурга. Даже в советское время никто не мог позволить себе. На старом месте, там, где был исторический парк — Вы это хорошо знаете, тогда показывали, — мы возрождаем этот исторический парк. Да, для федерального бюджета это обошлось недёшево. Но это история наша, Владимир Владимирович, это история нашего города», — заявил Александр Беглов.

«Для Питера не жалко», — резюмировал глава государства.

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Ранее Владимир Путин одобрил идею строительства парка на месте судебного квартала, представленную Александром Бегловым. На шести гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит общедоступный парк. Главным объектом проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.