Калуга, 19 февраля, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Руководство Калужской области планирует установить в 2020 году побратимские отношения с японской префектурой Тотиги. Об этом заявил заместитель губернатора — руководитель представительства правительства Калужской области при правительстве РФ Владимир Потёмкин в ходе состоявшегося 18 февраля в Москве XVI совместного заседания Российско-японского и Японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседания Российско-японского и Японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в Москве

Владимир Потёмкин положительно оценил установившиеся в последние годы связи Калужской области и Японии:

«Япония входит в первую пятёрку наших внешнеторговых партнёров. Японский бизнес представлен в регионе, прежде всего, компанией «Мицубиши Моторс» в составе завода альянса «Пежо-Ситроен». Мы ценим поддержку японской ассоциации Rotobo — рекомендации японских специалистов позволили оптимизировать рабочие процессы на калужских предприятиях».

Заместитель калужского губернатора подчеркнул заинтересованность региона в развитии взаимовыгодных отношений не только в экономике, но и в других сферах.

«Прошлый год положил начало культурным связям, — сказал Владимир Потёмкин. — В Тарусе при поддержке посольства Японии состоялся фестиваль японской культуры «Комореби». В 2020 году Калужский Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара заключили меморандум о сотрудничестве в сфере космонавтики и культуры».