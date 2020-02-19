Березники, Пермский край, 19 февраля, 2020, 18:30 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края рухнувший с крыши жилого дома снег раздавил автомобиль, сообщает 19 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Снег раздавил автомобиль

Женщина приехала в магазин и оставила машину у дома на несколько минут. В салоне авто никого не было. По словам очевидцев, незадолго до инцидента на этом месте проходила пожилая женщина.

По повреждениям автомобиля видно, что если бы в салоне в этот момент находились люди, то трагедии было бы не избежать.

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Напомним, в Березниках в начале апреля 2019 года на 80-летнюю женщину упала ледяная глыба с кровли дома. Пенсионерка получила смертельную травму.

По данному факту против главного инженера предприятия ЖКХ возбудили дело. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

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