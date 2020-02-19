Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, 19 февраля, 2020, 18:01 — ИА Регнум. В рабочем посёлке Дальнее Константиново произошёл пожар в здании пилорамы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, площадь пожара уже составляет 1 тыс. кв метров. Пока данных о погибших и пострадавших нет, информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне крупный пожар произошел на пилораме в Новосибирской области. Когда на место прибыли пожарные, уже горела кровля здания по всей площади. На чердаке же оставался пиломатериал.