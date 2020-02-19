Калуга, 19 февраля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. 18 февраля состоялось первое в 2020 году расширенное заседание правления Ассоциации территориального общественного самоуправления (ТОС) города Калуги. Обсуждались реализованные проекты 2019 года, участие в областном конкурсе на лучшую практику ТОС, вопросы реализации инициативного бюджетирования в текущем году и проект «Генеральная уборка» — поквартальное приведение города в порядок.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялось расширенное заседание Ассоциации ТОС

Депутат Городской думы председатель ТОС «Содружество» Татьяна Коняхина рассказала, что в их общине проект поквартального благоустройства уже успешно применяется не первый год и подчеркнула, что надо это делать комплексно, чтоб было комфортно жить всем. Для этого в общине «Содружество» начали разрабатывать дендроплан и планируют облагораживать небольшие общественные пространства.

В ходе обсуждения проекта «Генеральная уборка» депутат Городской думы Калуги, руководитель Ассоциации ТОС города Калуги Эльвира Капитонова отметила: «Жители домов, которые объединяет одна территория — это и есть квартал, и именно они должны решить, как должно это благоустраиваться, и самое главное, что это не на один год, они видят перспективу развития своего квартала на несколько лет. Когда что-то хорошее делается, люди видят конкретный результат и этим зажигаются — мы видим это на примере инициативного бюджетирования».

В 2019 году впервые в Калуге была реализована программа инициативного бюджетирования, когда в обустройство конкретной территории совместно с муниципалитетом «вкладываются» деньгами сами жители.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов подчеркнул значимость поддержки инициативы жителей: «За инициативным бюджетированием — будущее. На последнем заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте России этот вопрос был поставлен во главу угла и президент поддержал идею закрепить основы инициативного бюджетирования законодательно на федеральном уровне, это изменение будет внесено в 131-й федеральный закон. Я изучил реализацию инициативного бюджетирования в других областных центрах: все начинали с небольших сумм, но увеличивали их в последующие годы. На сегодняшний день у нас 25 заявок от жителей, если они будут соответствовать условиям участия, предлагаю поддержать активность жителей и деньги, сэкономленные при проведении торговых процедур направлять на реализацию этих проектов».

В ходе мероприятия была поддержана инициатива территориальной общины «Старый город» об участии жителей в реставрации памятника 600-летию Калуги. Основная идея — при активном участии калужан собрать средства на ремонт памятника, который является одним из символов нашего города.